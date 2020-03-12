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خادم الحرمين يستقبل رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه رئيسا لفترة ثانية

Time منذ 21 دقيقة
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خادم الحرمين يستقبل رئيس البرلمان العربي بمناسبة انتخابه رئيسا لفترة ثانية

الرياض (صدى):
استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اليوم، رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، بمناسبة انتخابه رئيساً للبرلمان العربي لفترة ثانية.

وهنأ خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الدكتور السلمي، متمنياً له المزيد من التوفيق في مهامه.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تقديره لمواقف البرلمان العربي، ودفاعه المتواصل عن القضايا العربية، مؤكداً أهمية التصدي لظواهر التطرف والإرهاب، وكل ما يهدد أمن واستقرار الدول العربية.

بدوره، عبر الدكتور السلمي عن شكر وتقدير البرلمان العربي لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد - حفظهما الله - نظير جهود المملكة المستمرة في سبيل نصرة قضايا الأمة العربية.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
خراطة مشمش يارضروضه ... .. أتمنعين ما احله الله ، وتجيبي تفسيرات وتعليلات على كيفك ..؟؟؟
صهيب
الله يستر من الاجواء اللهم اجعلها رياح ولاتجعل ريــح هبت رياح الصيف وتغير الجو ونا وليفي مايداني سمومه هويحسب ان شمس الضحى سيدي ضو ريان عوده زايد في النعومة
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. جزاك الله خير ياشيخ ..
ابو محمد
خير ان شاء الله .. .. جزاك الله خير ياشيخ ..
ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ...

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