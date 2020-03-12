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بالفيديو..لجين عضاضة تثير الجدل في أول ظهور لها بعد شفائها من "كورونا"

Time منذ 12 دقيقة
Views 248
بالفيديو..لجين عضاضة تثير الجدل في أول ظهور لها بعد شفائها من "كورونا"

بيروت (صدى):
أعلنت المذيعة وعارضة الأزياء اللبنانية شفائها التام من مرض كورونا الجديد " كوفيد 19 " بعد إصابتها به مؤخراً .

وفاجأت "عضاضة " جمهورها بمقطع فيديو نشرته على حسابها بإنستجرام ، تكشف فيه أن أول 4 أيام كانوا أصعب أيام مرت عليها بسبب الآلام الشديدة بالجسم والصداع والإرتفاع الشديد في درجة الحرارة قائلة أنها أول مرة تشعر بكل هذا التعب .

وأضافت أن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية الآن ، موجهة شكرها لكل من ساندها ودعمها في تلك المحنة .

كما نشرت عضاضة صورة جريئة لها على "إنستجرام " أثارت الجدل لدى بعض المتابعين نظراً لجرئتها .

وكانت " عضاضة " قد تم احتجازها ا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بعد عودتها من بريطانيا إثر اكتشاف المرض .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يقوي رجال الامن و يحميهم من كل شر
ابو عمار
هههههههههههههههههههه
ابو عمار
حسبي الله عليهم
أبوسطام
الله يرحمها
زاير
القرود ناقلة للأمراض المعدية و الأوبئة سريعة الانتشار .

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