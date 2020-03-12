بالفيديو..لجين عضاضة تثير الجدل في أول ظهور لها بعد شفائها من "كورونا"

وفاجأت "عضاضة " جمهورها بمقطع فيديو نشرته على حسابها بإنستجرام ، تكشف فيه أن أول 4 أيام كانوا أصعب أيام مرت عليها بسبب الآلام الشديدة بالجسم والصداع والإرتفاع الشديد في درجة الحرارة قائلة أنها أول مرة تشعر بكل هذا التعب .
وأضافت أن نتيجة الفحوصات جاءت سلبية الآن ، موجهة شكرها لكل من ساندها ودعمها في تلك المحنة .
كما نشرت عضاضة صورة جريئة لها على "إنستجرام " أثارت الجدل لدى بعض المتابعين نظراً لجرئتها .
وكانت " عضاضة " قد تم احتجازها ا في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بعد عودتها من بريطانيا إثر اكتشاف المرض .