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طرق التعامل مع الحالات المشتبه بها بعد عودة المواطنين من الدول الموبوءة

Time منذ 27 دقيقة
Views 1348
طرق التعامل مع الحالات المشتبه بها بعد عودة المواطنين من الدول الموبوءة

جدة (صدى):
استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة خلال اليومين الماضيين المواطنين الذين تم إجلائهم من 6 دول موبوءة بكورونا ، عبر 61 رحلة جوية كان أغلبها من مصر والإمارات ، وذلك بعد قرار " الصحة " للحد من انتشار المرض .

وكشف الدكتور محمد فلمبان المدير الطبي لمراكز المراقبة الصحية بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة طرق التعامل مع الحالات المشتبه بها داخل الطائرات، أو صالات المطار ، موضحاً مرورهم بالممر الآمن، حيث يجرى لهم كشف حراري من خلال أخذ درجة الحرارة يدوياً وكتابة معلوماتهم، ثم تقوم وزارة الصحة بمتابعة جميع المسافرين خلال 14 يوماً.

أما القادمون من بعض الدول التي لم يتم إيقاف الرحلات معها، فيتم قياس درجات حرارتهم من خلال الكاميرا الحرارية وتوجيه النصائح الطبية لهم بعزلهم في المنزل لمدة 14 يوماً، وفي حال ظهور أي أعراض للمرض عليهم الاتصال على رقم 937 للتواصل مع الوزارة لتوجيههم إلى أقرب مستشفى .

وحول المشتبه بهم داخال الطائرة قال أن الطائرة ترسل بلاغ لبرج المراقبة لتوصيله إلى مراكز المراقبة الصحية لعزل الحالة من قبل فريق التدخل والاستجابة السريع عبر مسارات آمنة لمنع احتكاكها مع المسافرين .

ولفت إلى أن الفرق الصحية تتعامل مع أي حالة مشتبه بها داخل إحدى صالات المطار من خلال عزلها وإخراجها عبر مسارات آمنة وتحويلها عبر إسعاف عالي التجهيز إلى مجمع الملك عبد الله الطبي.

كما تستمر المتابعة مع المشتبه بهم القادمين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة بعد رفع أسمائهم وعناوينهم لوزارة الصحة التي تتابع وضعهم يومياً عبر لجنة مختصة.

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أحدث التعليقات

أبو أونس
كل انسان ما يأخذ الا نصيبه في هذه الدنيا
جراح
الله يلعن من تسبب بقتل الابرياء في العراق وسوريا وليبيا واوروبا وحوادث الدهس اللهم امين
جراح
اخس
جراح
اوك
أبو ياسر
قلت لـ ولدي في الصبح مافيه مدرسه قال لي إنت كذآب🥴

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