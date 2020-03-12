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"هدف" يودع 6.5 مليون ريال في حسابات المنشآت

Time منذ 31 دقيقة
Views 1321
"هدف" يودع 6.5 مليون ريال في حسابات المنشآت

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) 6.5 ملايين ريال في الحسابات البنكية لـ744 منشأة في القطاع خاص، تمثل نسبة الدعم المالي لشهر فبراير للمنشآت المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث يتحمل البرنامج نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، بعد تسجيلهم في البرنامج.

ويهدف برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، وإلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل ببرامج تدريبية عن طريق (منصة دروب) وتدريب على رأس العمل وتدريب لدى جهات تدريبية معتمدة بما يتلاءم مع احتياج السوق.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف عن طريق البرنامج إلى 36 شهرًا، بمعدل 30 % من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20% للسنة الثانية، و10 % للسنة الثالثة من الدعم، كما يتم زيادة نسبة للدعم تصل إلى 10% دعم إضافي، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق الغير رئيسة والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 15 آلاف ريال، المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأتاح "هدف"، للمنشآت أربعة خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من البرنامج، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات) هنا، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

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أحدث التعليقات

أبو أونس
كل انسان ما يأخذ الا نصيبه في هذه الدنيا
جراح
الله يلعن من تسبب بقتل الابرياء في العراق وسوريا وليبيا واوروبا وحوادث الدهس اللهم امين
جراح
اخس
جراح
اوك
أبو ياسر
قلت لـ ولدي في الصبح مافيه مدرسه قال لي إنت كذآب🥴

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