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تكثيف أعمال الغسيل والتعقيم في منطقة قباء بالمدينة المنورة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1343
تكثيف أعمال الغسيل والتعقيم في منطقة قباء بالمدينة المنورة

المدينة المنورة (صدى):
كثّفت بلدية قباء بالمدينة المنورة من أعمال الغسيل والتعقيم في منطقة مسجد قباء والساحات المحيطة, وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تقوم بها أمانة منطقة المدينة المنورة والبلديات التابعة لتعزيز الصحة العامة, وتكثيف أعمال المكافحة والوقاية من الأوبئة والأمراض, وتشمل الإجراءات المتّخذة نظافة وتعقيم الأرصفة والساحات في جميع أرجاء المنطقة المركزية ومحيط المسجد النبوي, والمواقع التاريخية التي يرتادها الزوّار, كما تنفّذ حملات تفتيشية في الأسواق التجارية ومحال الأغذية ومختلف المنشآت للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للوقاية من فيروس كورونا.

ودعت أمانة المدينة المنورة إلى التواصل معها عبر مركز طوارئ الأمانة عبر تطبيق بلدي 940 في حال وجود ملاحظة أو مخالفات بلدية.

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أحدث التعليقات

أبو أونس
كل انسان ما يأخذ الا نصيبه في هذه الدنيا
جراح
الله يلعن من تسبب بقتل الابرياء في العراق وسوريا وليبيا واوروبا وحوادث الدهس اللهم امين
جراح
اخس
جراح
اوك
أبو ياسر
قلت لـ ولدي في الصبح مافيه مدرسه قال لي إنت كذآب🥴

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