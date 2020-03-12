الليرة التركية تتراجع بعد الإعلان عن أول إصابة كورونا

أنقرة (صدى):

شهدت الليرة التركية، تراجعا ملحوظا فور الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا.

وأنهت الليرة جلسة التداول أمس الأربعاء، منخفضة 0.8 % عند 6.2080 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، ومقارنة مع مستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575.

وفقدت الليرة التركية حوالي 2% منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36 %على مدى العامين الأخيرين انطلقت شراراته خلال أزمة عملة في 2018.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن مواطنا تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الحالة المؤكدة الأولى في البلاد.

ويتعمد النظام التركي التعتيم، حول عدد الإصابات بالفيروس القاتل، رغم انتشاره في كل محيط أنقرة الجغرافي، متبعا سياسة التدليس.