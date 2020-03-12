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الليرة التركية تتراجع بعد الإعلان عن أول إصابة كورونا

Time منذ 26 دقيقة
Views 1275
الليرة التركية تتراجع بعد الإعلان عن أول إصابة كورونا

أنقرة (صدى):
شهدت الليرة التركية، تراجعا ملحوظا فور الإعلان عن أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في تركيا.

وأنهت الليرة جلسة التداول أمس الأربعاء، منخفضة 0.8 % عند 6.2080 مقابل الدولار الأمريكي، وهو أدنى مستوى لها في أسبوع، ومقارنة مع مستوى إغلاقها في جلسة الثلاثاء البالغ 6.1575.

وفقدت الليرة التركية حوالي 2% منذ بداية العام أمام الدولار، بالإضافة إلى هبوط 36 %على مدى العامين الأخيرين انطلقت شراراته خلال أزمة عملة في 2018.

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، إن مواطنا تركيا ظهرت عليه أعراض حمى شديدة وسعال شخصت حالته على أنه يعاني من الإصابة بفيروس كورونا ليصبح الحالة المؤكدة الأولى في البلاد.

ويتعمد النظام التركي التعتيم، حول عدد الإصابات بالفيروس القاتل، رغم انتشاره في كل محيط أنقرة الجغرافي، متبعا سياسة التدليس.

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أحدث التعليقات

faeiz
ابو عمار سلامات ....؟ يقول سبب من اسباب انتشار هالفيروس اعاذنا الله منه تقول لقافه اتمنى معاقبتهم والتشهير فيهم هذا استخفاف بقرار الشؤون
سويلم
التجاره ليست شطاره فقط بل هي نصيب لبعض الناس و ليس كل تاجر قدوه و ليس كل تاجر صالح و ليس كل تاجر فاسد
منطق
الجريب فروت جدا ممتاز بس انتبهو تراه يتعارض مع بعض الأدوية وخاصةً الأدوية النفسية
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله لايبلانا
علوش
للأسف بعض الأجانب ماهمة إلا الدراهم , اما سلامة البلد والمواطنين ماتهمة وبعد المواطنين مايمشي إلا بالضرب عشان يقدر حجم المسؤولية ..

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