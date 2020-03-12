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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 17 دقيقة
Views 1164
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الداخلية من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم) يصاحبها ارتفاع في درجات الحرارة، كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية على منطقة تبوك وأجزاء من مناطق ( المدينة المنورة ، الجوف ، الحدود الشمالية ).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 25-55 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من مترين إلى ثلاثة أمتار ، وحالة البحر مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الروافض اعداء الاسلام والمسلمين دينهم يحثهم على قتل اهل السنه ويتقربون لله بذلك يعتقدون ان ذلك ثآر للحسين رضي الله عنه
زائر
الدقائق الاخيره كان واجب الوسط والدفاع يتاخر ويحذر
A.awad
مشكلة هذا اللا عب إنـه غــبي بدرجه عاليه من الغباء ...
أبو محمد
صحيح الشهادة ما هي كل شي اعرف ناس ما دخلو المدرسة افضل من الي درسو في الهند وأمريكا عندهم مزارع تجنن ماشاء الله تبارك الله
A.awad
مايسويه هذا المدرب في الهلال الا واحد مأخذ رشوه لأسقاط الهلال عن الدوري بطريقة التشكيلات الخمبقيه ويكمّل الناقص بالتغيرات الخياليه في فريق عنده أفضل اللا عبين كوووولهم بس هويسعى لعدم الأنسجام كي يفكّرو الناس إن اللاعبين هم المشكله والأداره أخس وأنطل تتفرج الين يضرب الفاس في الرأس ومدري بعد هل تتدخل ،،أقيلو المدرّب ياإداره ... المدرب أصابه فايرس الفساد(الرشوه) ولا تنسو نفوذالمنافس وطريقته في المنافسه وهي اللي تكسبّه ألعب به ، يامسؤلي الهلال الحقو على النادي ....

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