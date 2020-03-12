مواطنون مع انتشار كورونا: " نعتذر عن استقبال الضيوف بدون تقرير طبي "

الرياض (صدى):

لاقت فكرة الالتزام بالتواجد في المنازل تأييدًا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين بالتزامن مع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وعلى غرار المطالبات بإلغاء إقامة الأفراح بقاعات الزفاف تجنبًا للازدحام، طالب عدد من المواطنين بأن يلزم كل شخص منزله إلا للضرورة.

وتناول البعض الموضوع بطريقة ساخرة، رافعين شعار: " نعتذر عن استقبال الضيوف بدون تقرير طبي " .

يذكر أن وزارة الصحة، قد شددت على أهمية تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصاً، تجنبا لانتقال العدوى.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد اثنين منها لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

والحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب في محافظة القطيف، و الـ 21 الأخرى من الجنسية المصرية.

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