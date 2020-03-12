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مواطنون مع انتشار كورونا: " نعتذر عن استقبال الضيوف بدون تقرير طبي "

Time منذ 48 دقيقة
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مواطنون مع انتشار كورونا: " نعتذر عن استقبال الضيوف بدون تقرير طبي "

الرياض (صدى):
لاقت فكرة الالتزام بالتواجد في المنازل تأييدًا كبيرا من قبل المواطنين والمقيمين بالتزامن مع ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد بالمملكة.

وعلى غرار المطالبات بإلغاء إقامة الأفراح بقاعات الزفاف تجنبًا للازدحام، طالب عدد من المواطنين بأن يلزم كل شخص منزله إلا للضرورة.

وتناول البعض الموضوع بطريقة ساخرة، رافعين شعار: " نعتذر عن استقبال الضيوف بدون تقرير طبي " .

يذكر أن وزارة الصحة، قد شددت على أهمية تجنب التجمعات التي يزيد عدد الأشخاص فيها عن 50 شخصاً، تجنبا لانتقال العدوى.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد اثنين منها لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

والحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب في محافظة القطيف، و الـ 21 الأخرى من الجنسية المصرية.

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تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
الروافض اعداء الاسلام والمسلمين دينهم يحثهم على قتل اهل السنه ويتقربون لله بذلك يعتقدون ان ذلك ثآر للحسين رضي الله عنه
زائر
الدقائق الاخيره كان واجب الوسط والدفاع يتاخر ويحذر
A.awad
مشكلة هذا اللا عب إنـه غــبي بدرجه عاليه من الغباء ...
أبو محمد
صحيح الشهادة ما هي كل شي اعرف ناس ما دخلو المدرسة افضل من الي درسو في الهند وأمريكا عندهم مزارع تجنن ماشاء الله تبارك الله
A.awad
مايسويه هذا المدرب في الهلال الا واحد مأخذ رشوه لأسقاط الهلال عن الدوري بطريقة التشكيلات الخمبقيه ويكمّل الناقص بالتغيرات الخياليه في فريق عنده أفضل اللا عبين كوووولهم بس هويسعى لعدم الأنسجام كي يفكّرو الناس إن اللاعبين هم المشكله والأداره أخس وأنطل تتفرج الين يضرب الفاس في الرأس ومدري بعد هل تتدخل ،،أقيلو المدرّب ياإداره ... المدرب أصابه فايرس الفساد(الرشوه) ولا تنسو نفوذالمنافس وطريقته في المنافسه وهي اللي تكسبّه ألعب به ، يامسؤلي الهلال الحقو على النادي ....

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