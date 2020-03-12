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المملكة تضيف دولا جديدة على قرار تعليق السفر

Time منذ ساعتين
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المملكة تضيف دولا جديدة على قرار تعليق السفر

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأن حكومة المملكة قررت تعليق سفر المواطنين والمقيمين مؤقتًا، وتعليق الرحلات الجوية إلى مجموعة من الدول.

ويشمل قرار التعليق كل من: دول الاتحاد الأوروبي، والاتحاد السويسري، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، و جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية السودان، وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وجمهورية جنوب السودان، ودولة أريتريا، وجمهورية كينيا، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية الصومال الفيدرالية.

وكذلك تعليق دخول القادمين من تلك الدول، أو دخول من كان موجودًا بها خلال الـ 14 يومًا السابقة لقدومه.

كما تم تعليق حركة المسافرين عبر المنافذ البرية جميعها مع المملكة الأردنية الهاشمية، مع استمرار السماح بالحركة التجارية والشحن، ومرور الحالات الإنسانية والاستثنائية.

ويعطي القرار مهلة 72 ساعة للمواطنين ولمن لديهم إقامة سارية المفعول من مواطني تلك الدول للعودة للمملكة، وذلك قبل بدء سريان تطبيق قرار تعليق السفر.

وقد استثنى قرار التعليق الممارسين الصحيين العاملين في المملكة من مواطني دولتي الفلبين والهند، ورحلات الإجلاء والشحن والتجارة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية.

وأشار القرار إلى أن لوزارتي الداخلية والصحة التنسيق للتعامل مع الحالات الإنسانية والاستثنائية، بما لا يخل بالتدابير الاحترازية والوقائية اللازمة من فيرس كورونا.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على من عذبها وحبسها
ابو عمار
الله يسلمه و يرده لذويه
ابو عمار
بعض المواطنين فيهم لقافه زايده ... ايش عليكم من اصحاب المقاهي ومن راغبي الشيشه فليدخنو الشيشه في السطوح مثلا وبلا تبلغ عن اوضاعهم وطرقهم ... اتصور ستفتح مقاهي في الصحراء لتقديم الشيشه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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