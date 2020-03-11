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تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

Time منذ 4 ساعات
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تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تعافي أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19) حيث أظهرت الفحوصات المخبرية سلامة المواطن من الفيروس، كما أعلنت "الصحة" عن تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأوضحت الوزارة أن الحالتين الأولى والثانية هما لمواطن ومواطنة، تم وضعهما في الحجر الصحي بعد عودتهما من العراق.

وأضافت أن الحالة الثالثة هي لطفلة سعودية تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت مخالطة لجدها المصاب، الذي أعلن عنه سابقًا في محافظة القطيف، وهو عائد من إيران .

وذكرت الوزارة أن الحالات 21 الأخرى من الجنسية المصرية، وهم موجودون بالحجر الصحي في مكة المكرمة، وهم من مخالطي الزائر المصري الذي أعلن عنه أمس.

وبهذا يصبح العدد الإجمالي للإصابات 45 حالة، تعافت واحدة وبقية الحالات موجودة الآن في العزل الصحي، ويجري تقديم الرعاية الصحية لها وفق الإجراءات المعتمدة.

وأهابت الوزارة بكل من كان في دول ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، التواصل فورًا مع مركز "اتصال الصحة 937".

كما دعت إلى ضرورة التواصل معها في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الحمد لله على كل حال
ابو عمار
حسبي الله على من عذبها وحبسها
ابو عمار
الله يسلمه و يرده لذويه
ابو عمار
بعض المواطنين فيهم لقافه زايده ... ايش عليكم من اصحاب المقاهي ومن راغبي الشيشه فليدخنو الشيشه في السطوح مثلا وبلا تبلغ عن اوضاعهم وطرقهم ... اتصور ستفتح مقاهي في الصحراء لتقديم الشيشه
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله

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