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"أردوغان" يُعين مسؤولا لحمايته من "كورونا"

Time منذ ساعة
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"أردوغان" يُعين مسؤولا لحمايته من "كورونا"

وكالات (صدى):
خصص " أردوغان " مسؤول من الفريق الرئاسي لحمايته من الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأظهرت صور متداولة المسؤول وهو يستخدم كاميرا حرارية خاصة، تكشف عن الأشخاص الذين يعانون الحمى.

وتواجد المسؤول في اجتماع عقده "أردوغان" اليوم في مقر البرلمان مع كتلة حزبه "العدالة والتنمية"، وكان يتابع الحشد المحيط، ويراقب دون توقُّف جميع تحركات "أردوغان"، مع التركيز الخاص على الأشخاص الذين وصلوا مقر البرلمان لمتابعة اللقاء.

وبدأ "أردوغان" أن يمتنع عن المصافحة أثناء فعاليات رسمية منذ بدء تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة، وبالدرجة الأولى إيران التي تحولت إلى إحدى أكبر بؤر انتشار الوباء على مستوى العالم.

ويأتي ذلك بعد تعتيم استمر الفترة الماضية من قبل النظام التركي، حول عدد الإصابات بالفيروس القاتل، حيث اتُهمت أنقرة بتعمد عدم الاعلان عن حالات كورونا، رغم انتشاره في كل محيطها الجغرافي.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ضحك عليهم وقومهم من فوق الاكل
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

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