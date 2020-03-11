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إعلان أسماء المرشحين على وظيفة مراقب مساجد بالشمالية
منذ ساعة
1557
فاطمة المالكي (صدى):
أعلن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، أسماء المرشحين والمرشحات على وظيفة مراقب مساجد للرجال والنساء في منطقة الحدود الشمالية.
وجاء أسماء المرشحين والمرشحات على النحو التالي:
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أحدث التعليقات
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ضحك عليهم وقومهم من فوق الاكل
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
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