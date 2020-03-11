بالفيديو.. ‏القرني يحذر من الشائعات: «تأكدوا من مصادركم»

الرياض (صدى):

حذر الدكتور عائض القرني، من نشر الشائعات الذي يحدث بشكل مستمر حول العالم، مستدلا بقوله تعالى: {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}.

وأضاف «القرني» خلال فيديو له عبر حسابه على موقع «تويتر»، إنه على الناس الرجوع إلى المصادر الصحيحة والأصلية، مستشهدا بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)}.

ووجه رسالة لناقل المعلومة دون التأكد منها، قائلا: «لا تكون موزع بريد فاشل بنشر الأخبار السيئة التي تخوف الناس»، مناشدا الجميع بزرع الأمل والتفاؤل في أرواح المحيطين.

وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يبشر الناس وكان ضحاما بساما، لذا علينا الاقتداء به.