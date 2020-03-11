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أهالي مخطط الفنار شمال جدة يناشدون شركة الكهرباء بإيصال التيار

Time منذ ساعة
Views 1727
أهالي مخطط الفنار شمال جدة يناشدون شركة الكهرباء بإيصال التيار

طلال الضوي (صدى):
أهالي مخطط الفنار شمال جدة في خليج سلمان يعانون من عدم إيصال الكهرباء لهم رغم انتهاء بناء منازلهم وقرب عدادات شركة الكهرباء منهم، حيث أحد السكان يبعد عنه عداد الشركة السعودية للكهرباء بمقدار ٩٠٠ متر حسب مخطط الشوارع للحي، ومواطن آخر يبعد عنه بمقدار ١٥٠ متر.

حيث تم التقديم لطلب الكهرباء من قبل أحد سكان الحي عام ١٤٣٦ وحتى الآن لم يتم إيصاله لهم.

وقد أوضح السكان لصدى بأن مخطط البحيرات الذي يحد مخطط الفنار من الغرب يوجود فيه كهرباء، ومخطط النور المعروف بأسم 6 ج س يحد مخطط الفنار من الشمال يصل له الكهرباء، ونفس المخطط الفنار من الجهة الشرقية عن منازل المتضررين يصل له الكهرباء، وكذلك نفس المخطط الفنار من الجهة الجنوبية يصل له الكهرباء.

إذ يناشد المواطنين الشركة السعودية للكهرباء في التجاوب معهم لإيصال التيار، حيث أن منازلهم قد تم الانتهاء من بنائها ويريدون السكن فيها.

 

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ضحك عليهم وقومهم من فوق الاكل
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

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