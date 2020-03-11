تحذير أمني من Microsoft

وكالات (صدى):

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا بمستوى عال، من تحديث المعالجة الذي أصدرته منتجات Microsoft.

وتتمثل التهديدات في أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ أبرز الهجمات التالية: «رفع وترقية الصلاحيات، وهجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS)، وأعطال الذاكرة، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة (DOS)».

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات هـــــنا

طريقة التحديث هــــنا

وتشمل التحديثات معالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

Microsoft Windows

Microsoft Edge (EdgeHTML-based)

Microsoft Edge (Chromium-based)

ChakraCore

Internet Explorer

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps

Azure DevOps

Windows Defender

Visual Studio

Open Source Software

Azure

Microsoft Dynamics