تحذير أمني من Microsoft

وتتمثل التهديدات في أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ أبرز الهجمات التالية: «رفع وترقية الصلاحيات، وهجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS)، وأعطال الذاكرة، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة (DOS)».
وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات هـــــنا
طريقة التحديث هــــنا
وتشمل التحديثات معالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:
Microsoft Windows
Microsoft Edge (EdgeHTML-based)
Microsoft Edge (Chromium-based)
ChakraCore
Internet Explorer
Microsoft Exchange Server
Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps
Azure DevOps
Windows Defender
Visual Studio
Open Source Software
Azure
Microsoft Dynamics