calendar

تحذير أمني من Microsoft

Time منذ ساعتين
Views 1738
تحذير أمني من Microsoft

وكالات (صدى):
أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني، تحذيرًا أمنيًا بمستوى عال، من تحديث المعالجة الذي أصدرته منتجات Microsoft.

وتتمثل التهديدات في أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ أبرز الهجمات التالية: «رفع وترقية الصلاحيات، وهجمة البرمجة عبر المواقع Cross-site scripting (XSS)، وأعطال الذاكرة، وتنفيذ برمجيات خبيثة عن بعد، والكشف والإفصاح غير المصرح به للمعلومات، وهجمة حجب الخدمة (DOS)».

وأوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Microsoft توضيحا لهذه التحديثات هـــــنا

طريقة التحديث هــــنا

وتشمل التحديثات معالجة عدد من الثغرات في المنتجات التالية:

Microsoft Windows

Microsoft Edge (EdgeHTML-based)

Microsoft Edge (Chromium-based)

ChakraCore

Internet Explorer

Microsoft Exchange Server

Microsoft Office and Microsoft Office Services and Web Apps

Azure DevOps

Windows Defender

Visual Studio

Open Source Software

Azure

Microsoft Dynamics

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ضحك عليهم وقومهم من فوق الاكل
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

أخر الأخبار

وليد الفراج : هل سيغير الجمهور رأيه بشأن تأجيل الدوري بعد فوز النصر
وليد الفراج : هل سيغير الجمهور رأيه بشأن تأجيل الدوري بعد فوز النصر
Time منذ 6 دقائق Views 133
إعاقة الحركة المرورية على طريق الحرمين إثر حادث مروري
إعاقة الحركة المرورية على طريق الحرمين إثر حادث مروري
Time منذ 6 دقائق Views 1084
بالفيديو.. الخثلان يوضح ‏‏حكم نتف شعر الأنف
بالفيديو.. الخثلان يوضح ‏‏حكم نتف شعر الأنف
Time منذ 10 دقائق Views 1217
بالفيديو.. فيتوريا تعليقا على رباعية النصر: "اللاعبون لديهم عزيمة وتمسكوا بالخطة"
بالفيديو.. فيتوريا تعليقا على رباعية النصر: "اللاعبون لديهم عزيمة وتمسكوا بالخطة"
Time منذ 11 دقيقة Views 157
عبدالعزيز المريسل : لجنة المسابقات حاولت وضع جدول لمثل هذه الحالة
عبدالعزيز المريسل : لجنة المسابقات حاولت وضع جدول لمثل هذه الحالة
Time منذ 11 دقيقة Views 121
البكيري عن الهزيمة المؤلمة للاتحاد: خسارة مستحقة تتحملها الإدارة والجهاز الفني
البكيري عن الهزيمة المؤلمة للاتحاد: خسارة مستحقة تتحملها الإدارة والجهاز الفني
Time منذ 23 دقيقة Views 1267
الصحة تشدد على تجنب حضور المناسبات التي يزيد فيها الحضور عن 50 شخص
الصحة تشدد على تجنب حضور المناسبات التي يزيد فيها الحضور عن 50 شخص
Time منذ 30 دقيقة Views 1278
بالفيديو.. ‏فرحة جماهير الوحدة بعد الفوز على الاتحاد
بالفيديو.. ‏فرحة جماهير الوحدة بعد الفوز على الاتحاد
Time منذ 34 دقيقة Views 1309
الخارجية الأمريكية: استمرار الانتهاكات في قطر بحق العمالة
الخارجية الأمريكية: استمرار الانتهاكات في قطر بحق العمالة
Time منذ 34 دقيقة Views 1268
ملخص مباراة النصر والرائد 4-1 - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ملخص مباراة النصر والرائد 4-1 - دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
Time منذ 47 دقيقة Views 305