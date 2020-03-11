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بالفيديو.. رد فعل الناس بالكويت بعد إعلان تعطيل الجهات الحكومية أسبوعين

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. رد فعل الناس بالكويت بعد إعلان تعطيل الجهات الحكومية أسبوعين

خالد الظفيري (صدى):
أقبل الناس في الكويت على الأسواق بشكل كبير، في محاولة بشراء كافة احتياجات المنزل والتي يمكن أن تكفيهم لمدة أسبوعين.

وجاء رد الفعل، الذي وثقته كويتية من خلال فيديو نشرته عبر «تويتر»، بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي بتعطيل كافة الجهات الحكومية لمدة أسبوعين.

وكان المتحدث باسم الحكومة الكويتية، أعلن اليوم الأربعاء، وقف جميع الرحلات التجارية من وإلى مطار الكويت بداية من منتصف الليل، مضيفا أنه سيتم منع التجمع في المطاعم والأندية الخاصة ومنح العاملين في الدولة إجازة مدفوعة الأجر بداية من غد الخميس إلى 26 من الشهر الجاري.

فيما أعلنت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم، تسجیل 3 إصابات مؤكدة بفیروس كورونا المستجد «كوفید 19 » خلال الـ24 ساعة، ما يرفع إجمالي الحالات إلى 72 حالة شخصا.

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أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه ضحك عليهم وقومهم من فوق الاكل
ابو محمد
جزاك الله خير ياشيخ وبارك الله فيك .. آمين ..
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
طيب
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

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