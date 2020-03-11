calendar

انتحال صفة أمين الحدود الشمالية

Time منذ 29 دقيقة
Views 1324
انتحال صفة أمين الحدود الشمالية

الحدود الشمالية (صدى):
انتحل شخص صفة المهندس شمام بن سعيدان الشمري أمين منطقة الحدود الشمالية، وذلك بوضع اسمه على حساب بموقع " تويتر " .

ونوهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، كافة متابعيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بوجود أحد الحسابات الذي ينتحل اسم وصفة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، إذ نشرت الحساب الرسمي الوحيد له.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه المراءه يجب البحث في ماضيها وفي حياتها الاسريه ... هل لها عائله او قد تكون بدون عائله ؟ قد تكون حياتها الاولى معنفه اسريا ان كان لها اسره فأصبحت متمرده على المجتمع المحيط بها وصنعت لها شخصيه مختلفه تنتهج القوة والا مبالاه وعدم الاهتمام بما يقال فيها من محيطها ومجتمعها لا بد ان لديها خلل في حياتها . ما اتصور ان لها اسره والا كيف ارتبطت بعلاقه مع المصري العامل في احد معارض السيارات ثم بعده مع اليماني الذي استمر يعيش معها احتمال تكون تربيه ملاجىء
مبروك
ما بنا شي .
احلف
إيش دخل النصر في اخفاقاتكم هههههههههههه
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. الوقايه من الشر ، زينه ..
ابو محمد
ويش سالفته هذا .......

أخر الأخبار

تسليم مهندس إيراني إلى أمريكا
تسليم مهندس إيراني إلى أمريكا
Time منذ دقيقتين Views 1033
مسؤول كويتي يتوقع تخطي إنتاج حقل الخفجي في المنطقة المقسومة الـ 100 برميل
مسؤول كويتي يتوقع تخطي إنتاج حقل الخفجي في المنطقة المقسومة الـ 100 برميل
Time منذ دقيقتين Views 1018
إغلاق مستودع لتخزين الدقيق ومصادر 11 ألف كيلو (صور)
إغلاق مستودع لتخزين الدقيق ومصادر 11 ألف كيلو (صور)
Time منذ 4 دقائق Views 1068
900 ريال غرامة لعدم إجراء صيانة للمركبة
900 ريال غرامة لعدم إجراء صيانة للمركبة
Time منذ 5 دقائق Views 1137
أحد الأشخاص ترّدد على منزل " خاطفة الدمام " ليُسلمها مبالغ مالية
أحد الأشخاص ترّدد على منزل " خاطفة الدمام " ليُسلمها مبالغ مالية
Time منذ 10 دقائق Views 1229
تعليق عروض الأفلام في صالات السينما
تعليق عروض الأفلام في صالات السينما
Time منذ 12 دقيقة Views 1123
شاهد.. الاتفاق يزيد آلام الشباب
شاهد.. الاتفاق يزيد آلام الشباب
Time منذ 16 دقيقة Views 1188
صفات "خاطفة الدمام" تكشف عن شخصية مرضية متلاعبة
صفات "خاطفة الدمام" تكشف عن شخصية مرضية متلاعبة
Time منذ 22 دقيقة Views 1465
السفارة بالقاهرة تحذر المواطنين من العاصفة المحتملة
السفارة بالقاهرة تحذر المواطنين من العاصفة المحتملة
Time منذ 27 دقيقة Views 1271
انتحال صفة أمين الحدود الشمالية
انتحال صفة أمين الحدود الشمالية
Time منذ 29 دقيقة Views 1324