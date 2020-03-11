انتحال صفة أمين الحدود الشمالية

الحدود الشمالية (صدى):

انتحل شخص صفة المهندس شمام بن سعيدان الشمري أمين منطقة الحدود الشمالية، وذلك بوضع اسمه على حساب بموقع " تويتر " .

ونوهت أمانة منطقة الحدود الشمالية، كافة متابعيها ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) بوجود أحد الحسابات الذي ينتحل اسم وصفة أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري، إذ نشرت الحساب الرسمي الوحيد له.