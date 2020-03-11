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الأكراد لبشار الأسد: نحن سوريون أبا عن جد منذ 150 عاما

Time منذ 40 دقيقة
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الأكراد لبشار الأسد: نحن سوريون أبا عن جد منذ 150 عاما

دمشق (صدى):
تعرض الرئيس السوري بشار الأسد لانتقادات لاذعة بعد تصريحات المثيرة للجدل التي نفى فيها وجود قضية كردية في سوريا.

وسادت حالة من الغضب والاستياء بين الأكراد بسبب تصريحات الأسد، حيث عرض  رشيد بدران خلو، شيخ عشيرة " سمعيلا " الكردية، بطاقة جده حج عيسى خلو الشخصية.

وعلق على صورة بطاقة جده ، قائلا:" جدي من مواليد 1872، مولود في قرية أبو جراده التابعة لبلدة الدرباسية إدارياً، ونحن سوريون أباً عن جد منذ 150 عاماً، أي قبل رسم الحدود السورية ".

ومن جهتها، شاركت الإعلامية آريا حاجي، وهي تعمل مع شبكة «آسو» الإعلامية الكردية، منشوراً، قائلة:" جد أبي من مواليد 1890، وهو يتحدر من ديريك، أما جد أمي فهو نفس المواليد تقريباً، وإقامته منذ ولادته في ريف تربسبية - القحطانية، نحن سوريون وجذورنا التاريخية من هنا، يا سيادة الرئيس ".

وكان بشار الأسد قال إنه " لا يوجد شيء اسمه القضية الكردية في سوريا، لسبب بسيط هو أن هناك أكراداً يعيشون في سوريا تاريخياً، ولكن تلك المجموعات التي قدمت إلى الشمال أتت خلال القرن الماضي فقط بسبب القمع التركي لها، وقد استضفناهم في سوريا ".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه المراءه يجب البحث في ماضيها وفي حياتها الاسريه ... هل لها عائله او قد تكون بدون عائله ؟ قد تكون حياتها الاولى معنفه اسريا ان كان لها اسره فأصبحت متمرده على المجتمع المحيط بها وصنعت لها شخصيه مختلفه تنتهج القوة والا مبالاه وعدم الاهتمام بما يقال فيها من محيطها ومجتمعها لا بد ان لديها خلل في حياتها . ما اتصور ان لها اسره والا كيف ارتبطت بعلاقه مع المصري العامل في احد معارض السيارات ثم بعده مع اليماني الذي استمر يعيش معها احتمال تكون تربيه ملاجىء
مبروك
ما بنا شي .
احلف
إيش دخل النصر في اخفاقاتكم هههههههههههه
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. الوقايه من الشر ، زينه ..
ابو محمد
ويش سالفته هذا .......

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