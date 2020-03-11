طبيب زرع منظم قلب لمريض دون داعِ بالاتفاق مع شركة أجهزة والشرط "40"

عادل الحربي (صدى):

يقوم الأطباء الذين ليس لديهم ضمير، بأمورًا طبية مع المرضى ليس لها داعِ، في حين طالب الكثيرون بتنفيذ توجيه ولي الأمر بنقل الهيئات الصحية الشرعية إلى وزارة العدل لردع هؤلاء الأطباء.

وفي هذا السياق، كشفت الفقرة "د" و"هـ" من المادة الـ96 من نظام المرافعات أن الممارس الصحي لا يتدخل في القضاء، إذ اشتملت على أنه: يجوز رد القاضي لأحد الأسباب الآتية:

•إذا كان أحد الخصوم خادمة له، أو كان القاضي قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

•إذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم دون تحيز.

ومن جهته، قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري:" تصدقون أن هناك طبيب قلب يقوم بزرع منظم قلب لمرضى بدون داعي طبي بإتفاق مع شركة أجهزة و الشرط أربعون".

وشدد الخضيري:" لن يردع هؤلاء إلا تنفيذ توجيه ولي الأمر بنقل الهيئات الصحيةالشرعية إلى وزارة العدل وألا يتدخل الممارس الصحي في القضاء "، متسائلا:"أين الدوائر الطبية في المحاكم الجزائية".