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رؤى الصبان: البادي باللطف تألفه الروح وتهواه

Time منذ ساعة
Views 468
رؤى الصبان: البادي باللطف تألفه الروح وتهواه
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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذه المراءه يجب البحث في ماضيها وفي حياتها الاسريه ... هل لها عائله او قد تكون بدون عائله ؟ قد تكون حياتها الاولى معنفه اسريا ان كان لها اسره فأصبحت متمرده على المجتمع المحيط بها وصنعت لها شخصيه مختلفه تنتهج القوة والا مبالاه وعدم الاهتمام بما يقال فيها من محيطها ومجتمعها لا بد ان لديها خلل في حياتها . ما اتصور ان لها اسره والا كيف ارتبطت بعلاقه مع المصري العامل في احد معارض السيارات ثم بعده مع اليماني الذي استمر يعيش معها احتمال تكون تربيه ملاجىء
مبروك
ما بنا شي .
احلف
إيش دخل النصر في اخفاقاتكم هههههههههههه
ابو محمد
ههههههههههههههه .. .. الوقايه من الشر ، زينه ..
ابو محمد
ويش سالفته هذا .......

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