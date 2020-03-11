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شاهد.. قصة اكتشاف أحد أكبر كهوف المملكة

Time منذ 22 دقيقة
Views 1249
شاهد.. قصة اكتشاف أحد أكبر كهوف المملكة

عادل الحربي (صدى):
تحدث رئيس قسم دراسات الكهوف بالهيئة محمود الشنطي عن قصة اكتشاف أحد أكبر كهوف المملكة.

وقال الشنطي إن هذه الكهوف التي تعد كنوزاً طبيعية، لافتا:" وصلنا لنهاية الكهف لعمل خريطة متناسقة دقيقة ونعمل بصمت لحين الانتهاء من الأعمال".

وأضاف :" الكهف يعتبر موقع علمي وسياحي وسيكون في مزيد من اكتشاف الكهوف".

ويقع الكهف في شمال المدينة  المنورة شرق خيبر في حارة بني رشيد، حيث أن  هذه الكهوف متنوعة ومختلفة الأشكال.

واتضح أن الكهف عمقه 3 كم وارتفاعه 21 متر وعرضه 12 متر"، حيث يظهر في أعلى فتحة الكهف أوكار لصقور الشاهين وتعمل عليه هيئة المساحة الجيولوجية بجهد مضاعف لتسليمه، وفقا للعربية.

وكانت " صدي " نشرت تفاصيل حول اكتشاف المواطن عبدالرحمن الصالح الغفيلي أطول كهف بالمملكة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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