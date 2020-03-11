شاهد.. قصة اكتشاف أحد أكبر كهوف المملكة

عادل الحربي (صدى):

تحدث رئيس قسم دراسات الكهوف بالهيئة محمود الشنطي عن قصة اكتشاف أحد أكبر كهوف المملكة.

وقال الشنطي إن هذه الكهوف التي تعد كنوزاً طبيعية، لافتا:" وصلنا لنهاية الكهف لعمل خريطة متناسقة دقيقة ونعمل بصمت لحين الانتهاء من الأعمال".

وأضاف :" الكهف يعتبر موقع علمي وسياحي وسيكون في مزيد من اكتشاف الكهوف".

ويقع الكهف في شمال المدينة المنورة شرق خيبر في حارة بني رشيد، حيث أن هذه الكهوف متنوعة ومختلفة الأشكال.

واتضح أن الكهف عمقه 3 كم وارتفاعه 21 متر وعرضه 12 متر"، حيث يظهر في أعلى فتحة الكهف أوكار لصقور الشاهين وتعمل عليه هيئة المساحة الجيولوجية بجهد مضاعف لتسليمه، وفقا للعربية.

وكانت " صدي " نشرت تفاصيل حول اكتشاف المواطن عبدالرحمن الصالح الغفيلي أطول كهف بالمملكة.

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