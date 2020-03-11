مدرب الهلال: كنا نحتاج لمستوى أفضل وغياب جيوفينكو ليس سبب التعادل

ماجد محمد (صدى):

قال ‎رازفان لوشيسكو مدرب الهلال، إن أداء الفريق اليوم كان حيدا في مباراته أمام فريق ضمك، والتي انتهت بالتعادل.

وأضاف خلال تصريحاته في مؤتمر صحفي عقب المباراة، أن «النتيجة كانت عادلة لسوء مستوانا، فلم ندخل المباراة بالروح والتعامل المطلوب من قبل اللاعبين مع مثل مباراة اليوم، والشوط الأول كان انعكاسا للمباراة ككل، حيث امتلكنا الملعب بالسيطرة لكن دون فاعلية أو روح».

وأوضح لوشيسكو، أن «هناك أيام تمر عليك لا تجد التركيز المطلوب والشراسة الكبيرة، وعلينا أن نقاتل دائما لتحقيق الانتصارات».

‏وفيما يخص إراحة اللاعب سيباستيان جيوفينكو، أكد أنه من غير السهل خوض ٤ مباريات متتالية في ظرف أسبوعين، لذا كان وقت إراحته ضروريا، ومن شاركوا اليوم لا يقلون أهمية عنه، إلا أن جيوفينكو لاعب يضيف للفريق دائما أثناء نزوله حتى كبديل ولكن إراحته حتى لا نخسره.

وعن برود الفريق اليوم، وهل هو انعكاس لفارق الثمان نقاط عن الوصيف، قال: «قد تكون أحد الأسباب، وهناك أشياء كثيرة قد تكون السبب، لذا إذا أردنا الفوز علينا أن نقاتل بشراسة في كل مباراة».

واستكمل ‏مدرب ‎الهلال، تصريحاته بأنه: «ليس من العدل أن نتحدث عن غياب عنصر أو عنصرين اليوم، الأخطاء كانت كثيرة اليوم في الفريق ككل، وتعامل اللاعبين مع المباراة اليوم كان بثقة عالية جداً جعلتنا لا نتعامل معها بالشكل المطلوب».