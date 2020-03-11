تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الموقع تحت الصيانة والتطوير. نعتذر عن الأخطاء التي قد تواجه زوارنا الكرام في هذه الفترة الانتقالية.
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
الرئيسية
مذيعة الأطفال عزة زعرور بالفستان الأبيض
منذ 31 دقيقة
341
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور
أخر الأخبار
عرض تقسيط مُغري على هيونداي سانتافي 2020 من "الناغي للسيارات"
منذ 4 دقائق
1148
كورونا المفتش الخفي
منذ 7 دقائق
46
إقبال درندري توضح أسباب عدم التشهير في القضايا الأخلاقية
منذ 9 دقائق
1143
مجموعة الراشد تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 4 مدن
منذ 13 دقيقة
1207
بالصور.. المستشار بالديوان الملكي عبدالله القرني يحتفل بزواج ابنه بالرياض
منذ 17 دقيقة
1174
اتحاد السيارات يؤجل رالي الرياض 2020
منذ 17 دقيقة
1159
تسرب الوقود إثر حادث مروري على طريق الليث
منذ 18 دقيقة
1150
شاهد.. قصة اكتشاف أحد أكبر كهوف المملكة
منذ 22 دقيقة
1242
مدرب الهلال: كنا نحتاج لمستوى أفضل وغياب جيوفينكو ليس سبب التعادل
منذ 23 دقيقة
1222
قطر تعلن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بـ" كورونا "
منذ 26 دقيقة
1300