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مذيعة الأطفال عزة زعرور بالفستان الأبيض

Time منذ 31 دقيقة
Views 341
مذيعة الأطفال عزة زعرور بالفستان الأبيض
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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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