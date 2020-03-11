حارس الهلال السابق يروي ذكريات مسيرته: لعبت مباراة بـ "4 غرز" (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):

روى خالد الدايل,حارس مرمى الفريق بنادي الهلال الأسبق, اليوم الأربعاء، ذكرياته خلال مسيرته الرياضية.

وقال خالد الدايل في برنامج " وينك " : اللعب في حواري الرياض أبرزني وقدمني للوسط الرياضي ولنادي الفيحاء».

وأضاف: صفقة انتقالي من الفيحاء للهلال,كلفت الهلال مبلغًا ضخمًا جدًا وقتها,وهو 200 ألف ريال، في ذلك الوقت أنا اللاعب الوحيد,الذي انتقل من الفيحاء للهلال.

وتابع : أول موسم لي مع الهلال توجت ببطولة الدوري,والهلال والنصر كانا قويين في ذلك الوقت، أول بطولة آسيوية مع الهلال,قلت لحسين حبشي أتوقع الحصول على الآسيوية,والخبرة مكنتني من صد ركلة اللاعب الإيراني.

وأستكمل: كنت أتعمد إرباك اللاعب ليهدر ركلة الجزاء,وتصديت للركلة وتوجنا بالبطولة,كانت البطولة في قطر,والروح كانت عالية بين اللاعبين.

و أضاف : تحاملت على نفسي ولعبت في كأس الخليج بقدم مصابة,ولا أحد من الزملاء أو الجمهور انتبه,والحمد لله تمكنا من تحقيق البطولة,ولم أكن أستطيع التسديد بقدمي.

واختتم: لعبت في مباراة الطائي بـ4 غرز حتى لا يتأثر الفريق نفسيًا؛ حيث جرحت يدي بين الشوطين,وتم معالجتها وأكملت المباراة.