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حارس الهلال السابق يروي ذكريات مسيرته: لعبت مباراة بـ "4 غرز" (فيديو)

Time منذ 35 دقيقة
Views 1250
حارس الهلال السابق يروي ذكريات مسيرته: لعبت مباراة بـ "4 غرز" (فيديو)

طلال الغامدي (صدى):
روى خالد الدايل,حارس مرمى الفريق بنادي الهلال الأسبق, اليوم الأربعاء، ذكرياته خلال مسيرته الرياضية.

وقال خالد الدايل في برنامج " وينك " : اللعب في حواري الرياض أبرزني وقدمني للوسط الرياضي ولنادي الفيحاء».

وأضاف: صفقة انتقالي من الفيحاء للهلال,كلفت الهلال مبلغًا ضخمًا جدًا وقتها,وهو 200 ألف ريال، في ذلك الوقت أنا اللاعب الوحيد,الذي انتقل من الفيحاء للهلال.

وتابع : أول موسم لي مع الهلال توجت ببطولة الدوري,والهلال والنصر كانا قويين في ذلك الوقت، أول بطولة آسيوية مع الهلال,قلت لحسين حبشي أتوقع الحصول على الآسيوية,والخبرة مكنتني من صد ركلة اللاعب الإيراني.

وأستكمل: كنت أتعمد إرباك اللاعب ليهدر ركلة الجزاء,وتصديت للركلة وتوجنا بالبطولة,كانت البطولة في قطر,والروح كانت عالية بين اللاعبين.

و أضاف : تحاملت على نفسي ولعبت في كأس الخليج بقدم مصابة,ولا أحد من الزملاء أو الجمهور انتبه,والحمد لله تمكنا من تحقيق البطولة,ولم أكن أستطيع التسديد بقدمي.

واختتم: لعبت في مباراة الطائي بـ4 غرز حتى لا يتأثر الفريق نفسيًا؛ حيث جرحت يدي بين الشوطين,وتم معالجتها وأكملت المباراة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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