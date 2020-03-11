الكويت تُعلن عن بدء إجازة رسمية في البلاد حتى نهاية مارس

وكالات (صدى):

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، عن اعتبار الفترة من غدا الخميس الموافق 12 / 3 /2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 / 3 /2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 2020.

كما أعلن عن إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة، فيما تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الجهات التي تكون اعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم.

وتقرر تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتحذير من مخاطر التجمعات والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة بتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية.

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم أنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد، وجلسة مجلس الوزراء في انعقاد ولم تنتهي بعد، وسنقيم مؤتمر صحفي لعرض القرارات المتخذة، وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم نشر الشائعات.