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الكويت تُعلن عن بدء إجازة رسمية في البلاد حتى نهاية مارس

Time منذ 47 دقيقة
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الكويت تُعلن عن بدء إجازة رسمية في البلاد حتى نهاية مارس

وكالات (صدى):
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، عن اعتبار الفترة من غدا الخميس الموافق 12 / 3 /2020 إلى يوم الخميس الموافق 26 / 3 /2020 إجازة رسمية على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 29 / 3 / 2020.

كما أعلن عن إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة، فيما تقرر تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات المعنية بإصدار قرار بالقواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الجهات التي تكون اعمالها ضرورية لسير وانتظام المرافق العامة التابعة لكل منهم.

وتقرر تكليف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتحذير من مخاطر التجمعات والتوعية بالإجراءات الاحترازية اللازمة بتجنب أسباب العدوى داخل المساجد ودور العبادة بما يراعي الظروف الاستثنائية.

وأضاف الناطق الرسمي للحكومة الكويتية طارق المزرم أنه لا صحة لما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن فرض حظر تجول في البلاد، وجلسة مجلس الوزراء في انعقاد ولم تنتهي بعد، وسنقيم مؤتمر صحفي لعرض القرارات المتخذة، وندعو الجميع لتحري الدقة وعدم نشر الشائعات.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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