اقتصادي يكشف سر عدم التوازن في سوق النفط دون المملكة

علي القحطاني (صدى):

أوضح ناشر مجلة Mees الأسبوعية المتخصصة بالنفط، الدكتور صالح سعادة الجلاد، أن أرامكو السعودية لديها قدرة طويلة الأجل على الإنتاج بكميات مرتفعة في ضوء الأسعار الحالية للنفط.

ونوه الجلاد إلى تعذر إعادة التوازن إلى السوق، من دون الدور القيادي للسعودية، والتي تملك أعلى كفاءة إنتاج وأكبر كمية عالمياً.

وأكد أن “أرامكو تستطيع زيادة الإنتاج لمدة طويلة، ولكن السؤال سيظل بأنه ما هو الوقع على ميزانية المملكة وميزانيات البلاد الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع نزول النفط إلى 33 دولاراً”، وفقا للعربية.

وقال إنه “لا يمكن لعاقل في سوق النفط منافسة السعودية فهي بإمكانها أن تملأ السوق”.

ولفت إلى انخفاض أسعار النفط 40% من 63 دولارا في يناير إلى 36 دولاراً بالنسبة لخام برنت، واصفا هذا الانخفاض بأنه ليس سهلا على خطط الدول المنتجة.