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اقتصادي يكشف سر عدم التوازن في سوق النفط دون المملكة

Time منذ 48 دقيقة
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اقتصادي يكشف سر عدم التوازن في سوق النفط دون المملكة

علي القحطاني (صدى):
أوضح ناشر مجلة Mees الأسبوعية المتخصصة بالنفط، الدكتور صالح سعادة الجلاد، أن أرامكو السعودية لديها قدرة طويلة الأجل على الإنتاج بكميات مرتفعة في ضوء الأسعار الحالية للنفط.

ونوه الجلاد إلى تعذر إعادة التوازن إلى السوق، من دون الدور القيادي للسعودية، والتي تملك أعلى كفاءة إنتاج وأكبر كمية عالمياً.

وأكد أن “أرامكو تستطيع زيادة الإنتاج لمدة طويلة، ولكن السؤال سيظل بأنه ما هو الوقع على ميزانية المملكة وميزانيات البلاد الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) مع نزول النفط إلى 33 دولاراً”، وفقا للعربية.

وقال إنه “لا يمكن لعاقل في سوق النفط منافسة السعودية فهي بإمكانها أن تملأ السوق”.

ولفت إلى انخفاض أسعار النفط 40% من 63 دولارا في يناير إلى 36 دولاراً بالنسبة لخام برنت، واصفا هذا الانخفاض بأنه ليس سهلا على خطط الدول المنتجة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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