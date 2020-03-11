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ملاحظات من "حقوق الإنسان" على السجون بالحدود الشمالية

Time منذ 27 دقيقة
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ملاحظات من "حقوق الإنسان" على السجون بالحدود الشمالية

عرعر (صدى):
قام وفدٌ من هيئة حقوق الإنسان برئاسة معالي نائب رئيس الهيئة الأستاذ عبدالعزيز بن عبد الله الخيّال وعدد من أعضاء المجلس والمختصين بالهيئة اليوم بزيارة تفقدية لعدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في منطقة الحدود الشمالية.

وشملت الزيارة السجن العام بالمنطقة, حيث تجول الوفد في أرجائه بحضور نائب مدير السجون بالمنطقة العقيد عبدالله الرويلي ومدير سجن عرعر الرائد عيسى الرشيدي، واطلع على العنابر ونوعية الخدمات المقدمة للنزلاء، وتم الالتقاء بالسجناء والاستماع لهم للوقوف على مدى تمتعهم بحقوقهم المكفولة وفقاً للأنظمة.

كما قام الوفد بزيارة لتوقيف مكافحة المخدرات بالمنطقة التقى خلالها بالعميد مشعل العتيبي واطلع على الخدمات المقدمة للموقوفين.

وزار الوفد أيضاً حرس الحدود بالمنطقة والتقى باللواء محمد بن علي الزهراني قائد حرس الحدود بالمنطقة الشمالية للوقوف على عملهم الخاص بمراقبة مخالفي نظام أمن الحدود وتمت مناقشة عدد من الموضوعات في هذا الشأن.

وتم خلال الزيارات التفقدية رصد عدد من الملاحظات, حيث وجه معالي النائب فرع الهيئة بالمنطقة بمتابعتها ورفع تقرير عنها، مؤكدا حرص الهيئة على الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم ورصد أي قصور في هذا الشأن والعمل على معالجته، واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهة أخرى قام معالي نائب رئيس الهيئة بزيارة جامعة الحدود الشمالية والتقى بمعالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن يحيى الشهري وأكد الجانبان أهمية التعاون والتواصل الدائم بين الجامعة وفرع الهيئة بالمنطقة لنشر ثقافة حقوق الإنسان إيماناً من الجامعة بالدور الذي تقوم به الهيئة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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