الھیئة العامة للإحصاء تعلن عن وظائف شاغرة

وأشترطت لوظيفة ُمراسل، شھادة الثانویة العامة مع خبرة مناسبة -أو درجة الدبلوم أو البكالوریوس في التخصصات الإداریة (بدون خبرة ).
في حين أشترطت لوظيفة مسؤول مشتریات درجة البكالوریوس أو الماجستیر في تخصص (المالیة، المحاسبة -یفضل حمل شھادة مھنیة في المالیة أو المحاسبة أو ذات صلة بالوظیفة - الإلمام باللغة الإنجلیزیة -خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
كما أشترطت لوظيفة مدیر إدارة المشتریات درجة البكالوریوس أو الماجستیر في تخصص (المالیة، المحاسبة -یفضل حمل شھادة مھنیة في المالیة أو المحاسبة أو ذات صلة بالوظیفة.
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