محامي نوري حبتور يكشف عن خططه لإيجاد نسيم وعلاقة المتهمة "مريم" (فيديو)

الدمام (صدى):

أوضح المحامي سعد بن شايع، محامي أسرة المختطف نسيم حبتور، أن هناك خطة للبحث عن المفقود من مصادر أخرى.

وأشار إلى أنه سيتم التوجه إلى الإمارة لإعادة فتح التحقيق في القضية، إذ أن هناك طرق متطورة للبحث عن المختطف، كما سيطالب النيابة العامة بالدخول على خط قضية مخطوفي الدمام حتى يطلع على سير التحقيقات والوصل معها على شيء من التحفيز للدلالة على شيء ينفعنا في مسألة نسيم.

وأضاف خلال مداخلة له عبر قناة "الإخبارية"، أن هناك خط إجتماعي يمكن أن نسير فيه وهو توجيه النداء الإنساني بالطمأنة للذين يحتضنون الطفل الآن إذا كانوا يسمعوننا.

وتابع: "قد يكون الشاب نسيم علم أنه هو المختطف الذي نتحدث عنه لكنه يمنع نفسه من الظهور لكون لديه جنسية سعودية ولديه مزايا معينة، فنطمئنه بأن المزايات ستستمر معه".

وكان نتيجة فحص الحمض النووي بين الشاب طلال ووالديه، ظهرت بعدم التطابق.