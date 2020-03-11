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طبيبة سورية تبيع وطنها وتُرحب بـ كورونا طالما جاء من إيران

Time منذ ساعة
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طبيبة سورية تبيع وطنها وتُرحب بـ كورونا طالما جاء من إيران

ماجد القزيز (صدى):
يبدو أن الموالين للنظام الإيراني من العرب ليس لديهم مبادئ وقيم يُمكن إحترامهم بها، إذ لا ننتظر منهم سوى الشر وتمني الدمار للوطن لو كان لصالح إيران.

وفي هذا السياق، أثارت طبيبة سورية، ضجة بحديثها عن فيروس "كورونا" الجديد، بعدما رحّبت به إذ جاء من إيران.

ونشرت الطبيبة، صورة لها من مدينة قم في إيران أثناء تواجدها هناك منذ ثلاثة أسابيع، مُعلقة "يامرحبا بكورونا إذا جاء من بلاد إخوة الدم والشهادة!".

وأعرب الكثيرون عن غضبهم من تصريحات الطبيبة السورية المعروفة بانتمائها إلى النظام السوري برئاسة بشار الأسد.

يذكر أن الأمير سطام بن خالد كان قد صرّح بأنه: " لو تابعت أوجه الشبه بينهم لوجدت الكثير من الأشياء التي يتفقون عليها فتجد أن لا قيمة للوطن والنظام لديهم وأن يعملون من أجل تحقيق تصوراتهم وأفكارهم وأطماعهم العابرة للحدود والتى تضرب بكل مصالح الدول وتخالف الأنظمة الدولية".

وأضاف عن المواطنين الذين ذهبوا إلى إيران وعادوا منها : " العتاب الأكبر بل المصيبة الأكبر هي المواطن الذي يذهب إلى إيران، أين الوطنية عند هذا المواطن ؟ ألا يعلم أن السفر لها ممنوع ومخالف للانظمة ؟ ألا يعلم أنها تعلن العداء والتأمر ضد وطنه ؟ في النهاية كما أن داعش لا تعترف بالوطنية فأتباع النظام الصفوي الفارسي لا يعترفون بالوطنية " .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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