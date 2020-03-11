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نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لمديري صحة عسير ونجران

Time منذ ساعة
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نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لمديري صحة عسير ونجران

محمد بن طحيطح (صدى):
أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عن نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19، الخاصة بمدير الشؤون الصحية لعسير ونجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع:" أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفايروس كورونا كوفيد١٩؛ سلامة سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد".

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أحدث التعليقات

ابو عمار
بارك الله في الابطال ابناء الوطن
ابوبدر
الامير ماشاء الله لا قوة الا بالله عليه. وكذلك كل طاقم العمل معه. حقيقة خدمة المواطنين ليست بعمل سهل وانما ممتع لانك تقدم شيء للمواطن والوطن الا انك مكلف ومؤتمن من ولاة الامر للعمل الدؤوب والمتواصل والاخلاص والصدق فيه. والله اللي عمل معهم يعرف المشقة بالتنقل وحتى لو هو طيران بس والله كرف وتعب وشقاءولكن يهون عندما تشعر بانك اديت العمل بامانة واخلاص. بارك الله في ولاة امرنا والمسؤولين ووفقهم لخدمة الدين والوطن والشعب.
ابو عمار
غريبه حسب كلام المحامي يقول ان الاولاد يمدحون الخاطفه واها ربتهم وعلمتهم وكانو عايشين احسن عيشه معها مثل امهم الحقيقيه
ابو علي
منظر مقزز لايوحي بالتطور والتقدم تشيش النساء في مقاهي جدة مع الرجال وكل وحدة معها لي بفمها كانه... لاحياء ولا ادب ولا حشمه حاطه كراع على كراع في ابشع صوؤة تراها في مجتمعنا يجب منعها او على الاقل فصل الداشرات بمدخل خاص بعيد عن الرجال
ابو عمار
الملعونه طاحت في المتعه مع الفرس واعجبها الشغل في ايران ... طبعا هي علويه مجوسيه الجذور

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