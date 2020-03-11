نتائج الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا لمديري صحة عسير ونجران

محمد بن طحيطح (صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير، عن نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا كوفيد 19، الخاصة بمدير الشؤون الصحية لعسير ونجران.

وقال المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع:" أظهرت نتائج الفحوصات المخبرية الخاصة بفايروس كورونا كوفيد١٩؛ سلامة سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقتي عسير ونجران خالد بن عائض عسيري حيث كانت النتائج سليمة ولله الحمد".