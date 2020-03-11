مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

1- مشرف تمريض ، ويشترط :
- درجة البكالوريوس في تخصص "التمريض " .
- خبرة لاتقل عن 6 سنوات بعد الحصول على المؤهل ، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور اشرافي " إداري " .
- ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .
2- صيدلي ، ويشترط :
- درجة البكالوريوس في تخصص "الصيدلة " .
- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول " .
- لا يشترط وجود خبرة .
3- أخصائي أشعة أول .
- درجة الماجيستير في تخصص الآشعة أو ما يعادلها .
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التصوير الشعاعي العام وتصوير الأوعية .
- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول " .
وأكدت إدارة المستشفى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11 / مارس / 2020 ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنـــــــا
التقديم :هنـــــــا