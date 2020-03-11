مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

فتحت مستشفى قوى الأمن باب التقديم على وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مشرف تمريض ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في تخصص "التمريض " .

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات بعد الحصول على المؤهل ، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور اشرافي " إداري " .

- ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

2- صيدلي ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في تخصص "الصيدلة " .

- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول " .

- لا يشترط وجود خبرة .

3- أخصائي أشعة أول .

- درجة الماجيستير في تخصص الآشعة أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التصوير الشعاعي العام وتصوير الأوعية .

- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول " .

وأكدت إدارة المستشفى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11 / مارس / 2020 ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنـــــــا

التقديم :هنـــــــا