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مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 7 دقائق
Views 1101
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت مستشفى قوى الأمن باب التقديم على وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- مشرف تمريض ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في تخصص "التمريض " .

- خبرة لاتقل عن 6 سنوات بعد الحصول على المؤهل ، منها خبرة لا تقل عن سنتين في دور اشرافي " إداري " .

- ترخيص ساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .

2- صيدلي ، ويشترط :

- درجة البكالوريوس في تخصص "الصيدلة " .

- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول " .

- لا يشترط وجود خبرة .

3- أخصائي أشعة أول .

- درجة الماجيستير في تخصص الآشعة أو ما يعادلها .

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال التصوير الشعاعي العام وتصوير الأوعية .

- ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية "ساري المفعول " .

وأكدت إدارة المستشفى أن التقديم متاح بدءً من اليوم الأربعاء الموافق 11 / مارس / 2020 ، ويمكن معرفة التفاصيل عبر الرابط التالي : هنـــــــا

التقديم :هنـــــــا

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أحدث التعليقات

abdul
هذه بنت صغيرة تحب تغني وترقص علي طريقتها المفضلة الكل قايم عليها، اما الرجل النسناس الذي ادعي زورا وبهتانا بمقطعه في اليوتوب عن مكة - حماها الله من النسانس والدّيّوثين - وطعنه في شرف نساء مكة قائلا " .. حواليك الخمّارات... قول وين وعاوز تتوَردَل وتلعب ، تري أكو في مكة وعند الحرم ، يدُقّين غرف الفنادق...يطلُبَين لمن يشاء...." هذا الرجل طليق لا سلطات السعودية ولا سلطات الاماراتية تعرّضت له او ادّبته ، كله ببركة أنه رجع عن مدحه لتركيا واردوغان - كما فعل الشيخ القرني- واعتبر اكاذيب النسناس وادعائه بان نساء مكة يدقين غرف الفنادق لمن يشاء وخمّارات عند الحرم كل هذا مافيه مشكله. المهم ماعاد يمدح في اردوغان . واللي ما يصدق هذا الكلام تري المقطع لازال في يوتوب لمن اراد ان يستمع اليه ويشاهده.
القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اشتهيت البيض بس لاتقطعون البيض يوم حبيته
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
ولا يهمك يامقتدى علاجك بسيط انت وامثالك ... .. قال لكم معممكم الطاغوت الأكبر خامنئي ، ادخل صبعك في دبرك ومصها بااليوم خمس مرات .. اليوم الثاني مثلها ،الحقها بول الكسستاني ثلاثة ايام ، وتطيب .. .. ماانت بحاجة امريكا ولا غيرها ، علاجاتكم باالنجاسه فقط ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تصدقين يامحرومه اتوقع هذي عقوبة حلت علينا بسبة الرسايل الي كانت تجينا ويقولك أرسلها لعشرة أشخاص وكنا نطنش🤔 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

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