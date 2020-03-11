calendar

الجوازات تدعو القادمين بتأشيرة زيارة للتقيد بالأنظمة والتعليمات

Time منذ 48 دقيقة
Views 1341
الجوازات تدعو القادمين بتأشيرة زيارة للتقيد بالأنظمة والتعليمات

الرياض (صدى):
أكدت المديرية العامة للجوازات أهمية تقيد كافة الزائرين القادمين بتأشيرة زيارة، بأنظمة وتعليمات المملكة، والالتزام بتمديد تأشيرة الزيارة قبل انتهاء المدة المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها، مشددة على أن عدم الالتزام بتمديد التأشيرة يُعرِّض صاحبها للعقوبات المقررة نظاماً.

وأوضحت الجوازات أن خدمة تمديد تأشيرة الزيارة متاحة عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية " أبشر " ، حيث تمكن هذه الخدمة الأفراد الذين قاموا بإصدار تأشيرة زيارة من تمديد التأشيرة بحسب قواعد الخدمة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون المدة المتبقية في صلاحية التأشيرة 7 أيام أو أقل، وأن لا يكون قد مضى على انتهائها أكثر من 3 أيام، وأن يكون صاحب التأشيرة ( الزائر ) متواجداً داخل المملكة، وسداد رسوم تمديد التأشيرة، والتأكد من سريان صلاحية جواز صاحب التأشيرة ( الزائر ) وقت عملية التمديد، وأنه لم يسجل عليه مخالفات مرورية غير مسددة، وأن يكون كل من طالب التأشيرة وصاحب التأشيرة ( الزائر ) على قيد الحياة، وأن لا يتجاوز مجموع فترة تأشيرة الزيارة بعد التمديد 180 يوما من تاريخ الدخول إلى المملكة، علماً أنه يتم التمديد حسب المدة الأساسية التي أصدرت بها التأشيرة.

وأضافت الجوازات أنه يجب التأكد من مدة سريان التأشيرة وتمديدها عبر الدخول إلى منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق المخالفين وحتى تكون إقامتهم نظامية في المملكة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اشتهيت البيض بس لاتقطعون البيض يوم حبيته
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
ولا يهمك يامقتدى علاجك بسيط انت وامثالك ... .. قال لكم معممكم الطاغوت الأكبر خامنئي ، ادخل صبعك في دبرك ومصها بااليوم خمس مرات .. اليوم الثاني مثلها ،الحقها بول الكسستاني ثلاثة ايام ، وتطيب .. .. ماانت بحاجة امريكا ولا غيرها ، علاجاتكم باالنجاسه فقط ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تصدقين يامحرومه اتوقع هذي عقوبة حلت علينا بسبة الرسايل الي كانت تجينا ويقولك أرسلها لعشرة أشخاص وكنا نطنش🤔 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
زين غيرك ما سواها

أخر الأخبار

طبيب يشرح كيف تغلبت بكين على فيروس كورونا
طبيب يشرح كيف تغلبت بكين على فيروس كورونا
Time منذ 3 دقائق Views 126
شوارع ووهان بعد شهر من إغلاقها
شوارع ووهان بعد شهر من إغلاقها
Time منذ 3 دقائق Views 139
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 6 دقائق Views 1094
الرياضة: بإمكان المشتركين في الصالات والمراكز الرياضية تمديد مدة إيقاف الاشتراك
الرياضة: بإمكان المشتركين في الصالات والمراكز الرياضية تمديد مدة إيقاف الاشتراك
Time منذ 12 دقيقة Views 1185
متحدث الصحة: إصابة 600 شخصًا بفيروس كورونا "غير صحيح" (فيديو)
متحدث الصحة: إصابة 600 شخصًا بفيروس كورونا "غير صحيح" (فيديو)
Time منذ 14 دقيقة Views 1177
بالصورة..نجم برشلونة يفاجي "عطيف" بهدية بعد نجاح عمليته الجراحية
بالصورة..نجم برشلونة يفاجي "عطيف" بهدية بعد نجاح عمليته الجراحية
Time منذ 19 دقيقة Views 1379
وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبتين بالطائف
وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبتين بالطائف
Time منذ 24 دقيقة Views 1200
شاهد.. فتاة ريفية تخطف الأنظار أثناء رعايتها الدجاج وأكل البيض
شاهد.. فتاة ريفية تخطف الأنظار أثناء رعايتها الدجاج وأكل البيض
Time منذ 24 دقيقة Views 567
بالفيديو.. لحظة إقلاع طائرة جديدة لتنضم إلى الأسطول الملكي
بالفيديو.. لحظة إقلاع طائرة جديدة لتنضم إلى الأسطول الملكي
Time منذ 26 دقيقة Views 1393
«الجوازات» توضح طريقة المغادرة إلى الدول المتوقف الطيران معها
«الجوازات» توضح طريقة المغادرة إلى الدول المتوقف الطيران معها
Time منذ 35 دقيقة Views 1395