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الإصابة تمنع «القرني» من مواجهة الوحدة

Time منذ 58 دقيقة
Views 1331
الإصابة تمنع «القرني» من مواجهة الوحدة

نواف السالم (صدى):
تسببت إصابة فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد، في ابتعاده عن مواجهة فريق الوحدة، اليوم الأربعاء؛ حيث يخضع الآن إلى فحوصات لمعرفة ماهية الإصابة التي أصيب بها أمس أثناء مرانه مع فريقه.

وسينضم اللاعب إلى زميله كريم الأحمدي الذي يخضع لبرنامج تأهلي بالنادي إثر إصابته أيضا، وبهذا سيفتقد الاتحاد الثنائي القرني والأحمدي في مواجهته أمام الوحدة؛ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وعلى جانب آخر، شهد مران الاتحاد أمس، مشاركة فهد المولد، لأول مرة منذ قرار لجنة الرقابة على المنشطات بإيقافه لمدة عام، في 2019، فيما يأتي ذلك بعد عودة اللاعب من فرنسا وإنهائه هناك برنامج الإعداد البدني تأهباً للعودة للمستطيل الأخضر مجدداً.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اشتهيت البيض بس لاتقطعون البيض يوم حبيته
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
ولا يهمك يامقتدى علاجك بسيط انت وامثالك ... .. قال لكم معممكم الطاغوت الأكبر خامنئي ، ادخل صبعك في دبرك ومصها بااليوم خمس مرات .. اليوم الثاني مثلها ،الحقها بول الكسستاني ثلاثة ايام ، وتطيب .. .. ماانت بحاجة امريكا ولا غيرها ، علاجاتكم باالنجاسه فقط ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تصدقين يامحرومه اتوقع هذي عقوبة حلت علينا بسبة الرسايل الي كانت تجينا ويقولك أرسلها لعشرة أشخاص وكنا نطنش🤔 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
زين غيرك ما سواها

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