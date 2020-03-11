الإصابة تمنع «القرني» من مواجهة الوحدة

نواف السالم (صدى):

تسببت إصابة فواز القرني حارس مرمى فريق الاتحاد، في ابتعاده عن مواجهة فريق الوحدة، اليوم الأربعاء؛ حيث يخضع الآن إلى فحوصات لمعرفة ماهية الإصابة التي أصيب بها أمس أثناء مرانه مع فريقه.

وسينضم اللاعب إلى زميله كريم الأحمدي الذي يخضع لبرنامج تأهلي بالنادي إثر إصابته أيضا، وبهذا سيفتقد الاتحاد الثنائي القرني والأحمدي في مواجهته أمام الوحدة؛ ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.

وعلى جانب آخر، شهد مران الاتحاد أمس، مشاركة فهد المولد، لأول مرة منذ قرار لجنة الرقابة على المنشطات بإيقافه لمدة عام، في 2019، فيما يأتي ذلك بعد عودة اللاعب من فرنسا وإنهائه هناك برنامج الإعداد البدني تأهباً للعودة للمستطيل الأخضر مجدداً.