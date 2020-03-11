بالفيديو.. مواصفات خرافية لأحدث هواتف أوبو Find X2

وكالات (صدى):

كشفت عملاق الهواتف الصينية OPPO عن هواتف Find X2 الجديدة التي جاءت بتقنيات فائقة خاصةً في إمكانيات التصوير .

وحرصت على تزويد الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.7 بوصة ودقة عرض (3168/1440)، مع تردد 120 هرتز ، بالإضافة إلى كاميراتين إحداهما أساسية ثلاثية العدسة بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر يمنحها قدرات فائقة .

أما الكاميرا الثانية فهي أمامية بدقة 32 ميجابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه ، بالإضافة إلى معالج Snapdragon 865 الذي تم تصنيفه كأقوى معالج للهواتف حالياً .

كما يوفر الهاتف الجديد شحن سلكي سريع وشحن لاسلكي سريع للبطارية ، مع ماسح لبصمات الأصابع وذاكرة تخزين داخلية جيجابايت .

أما بطاريات الهواتف فجاءت بسعة 400 ميلي أمبير مع USB 3.1 وUSB-C.