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انخفاض حاد في أسعار فنادق القاهرة بعد تفشي «كورونا»

Time منذ ساعة
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انخفاض حاد في أسعار فنادق القاهرة بعد تفشي «كورونا»

نايف السالم (صدى):
شهد قطاع السياحة في مصر، هبوطًا حادًا بسبب فيروس كورونا المستجد COVID19، الذي اجتاح العالم أجمع وبات يهدد الكثيرين؛ حيث بلغت إيرادات القطاع العام الماضي حوالى 12.5 مليار دولار مقابل عجز فى الحساب الجاري بحوالي 8 مليارات.

وأثر فرض عدد من دول المنطقة قيودًا على السفر، على صناعة الفنادق بشكل سلبي، خاصةً وأن الربع الأول من العام هو عادة ربع قوي للنشاط السياحي في مصر؛ حيث انخفض معدل إشغال جميع فئات الفنادق، بينما سيعتمد حجم الخسارة على مدى سرعة عودة نشاط السفر المعتاد إلى حالته الطبيعية.

وتراجعت أسعار فندق سميراميس، وهو من أبرز فنادق العاصمة المصرية القاهرة؛ لتنخفض إلى أقل من النصف فبعد أن كانت الإقامة لمدة أسبوع فيه تتجاوز 4500 ريالًا هبطت إلى 1997 ريالًا.

وفي السياق نفسه، توقعت تقارير، أن تكون شركة أوراسكوم للتنمية مصر، هي الأشد تأثرًا بين شركات الفنادق، كما أن مجموعة طلعت مصطفى ستتأثر سلبًا أيضا؛ رغم أن السهم يتداول عن أقل من قيمته العادلة؛ فيما من المتوقع ارتفاع إيرادات الفنادق في الربع الأخير من 2020.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@... ... ... .عاآآآآقرهم😉👌
اشتهيت البيض بس لاتقطعون البيض يوم حبيته
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ابو محمد
ولا يهمك يامقتدى علاجك بسيط انت وامثالك ... .. قال لكم معممكم الطاغوت الأكبر خامنئي ، ادخل صبعك في دبرك ومصها بااليوم خمس مرات .. اليوم الثاني مثلها ،الحقها بول الكسستاني ثلاثة ايام ، وتطيب .. .. ماانت بحاجة امريكا ولا غيرها ، علاجاتكم باالنجاسه فقط ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
تصدقين يامحرومه اتوقع هذي عقوبة حلت علينا بسبة الرسايل الي كانت تجينا ويقولك أرسلها لعشرة أشخاص وكنا نطنش🤔 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
زين غيرك ما سواها

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