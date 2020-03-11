calendar

سحب رعدية ممطرة على أضم والطائف وميسان

Time منذ ساعة
Views 1379
Comment 2
سحب رعدية ممطرة على أضم والطائف وميسان

الطائف (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
الله المستعان
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍒🥝🍓لست محرومه ولي رباً رحيم 🍉🥑🍇
حسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد
تشرب البيض ، تبي تحافظ على جمالها ..
ابو محمد
تشرب البيض ، تبي تحافظ على جمالها ..

أخر الأخبار

طبيب يشرح كيف تغلبت بكين على فيروس كورونا
طبيب يشرح كيف تغلبت بكين على فيروس كورونا
Time منذ دقيقتين Views 112
شوارع ووهان بعد شهر من إغلاقها
شوارع ووهان بعد شهر من إغلاقها
Time منذ دقيقتين Views 129
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
مستشفى قوى الأمن تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 5 دقائق Views 1076
الرياضة: بإمكان المشتركين في الصالات والمراكز الرياضية تمديد مدة إيقاف الاشتراك
الرياضة: بإمكان المشتركين في الصالات والمراكز الرياضية تمديد مدة إيقاف الاشتراك
Time منذ 10 دقائق Views 1163
متحدث الصحة: إصابة 600 شخصًا بفيروس كورونا "غير صحيح" (فيديو)
متحدث الصحة: إصابة 600 شخصًا بفيروس كورونا "غير صحيح" (فيديو)
Time منذ 13 دقيقة Views 1162
بالصورة..نجم برشلونة يفاجي "عطيف" بهدية بعد نجاح عمليته الجراحية
بالصورة..نجم برشلونة يفاجي "عطيف" بهدية بعد نجاح عمليته الجراحية
Time منذ 17 دقيقة Views 1361
وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبتين بالطائف
وقوع إصابات في حادث اصطدام مركبتين بالطائف
Time منذ 23 دقيقة Views 1199
شاهد.. فتاة ريفية تخطف الأنظار أثناء رعايتها الدجاج وأكل البيض
شاهد.. فتاة ريفية تخطف الأنظار أثناء رعايتها الدجاج وأكل البيض
Time منذ 23 دقيقة Views 552
بالفيديو.. لحظة إقلاع طائرة جديدة لتنضم إلى الأسطول الملكي
بالفيديو.. لحظة إقلاع طائرة جديدة لتنضم إلى الأسطول الملكي
Time منذ 25 دقيقة Views 1375
«الجوازات» توضح طريقة المغادرة إلى الدول المتوقف الطيران معها
«الجوازات» توضح طريقة المغادرة إلى الدول المتوقف الطيران معها
Time منذ 34 دقيقة Views 1385