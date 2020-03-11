سحب رعدية ممطرة على أضم والطائف وميسان

الطائف (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، والطائف، وميسان، مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة الـ 9 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.