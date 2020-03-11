مُعلمة ابتدائية تشرح لطالباتها الدروس وتعطيهم واجبات عبر "واتساب"

الرياض (صدى):

استمرارًا لجهود المعلمين والمعلمات في التواصل مع الطلاب والطالبات لشرح المناهج الدراسية لهم بعد تعليق الدراسة، فقد كانت المعلمة فلحال فتال الرويلي إحدى المعلمات اللائي تابعن الدروس مع طالباتهن.

وأعلن مكتب التعليم بمركز صوير في سكاكا "بنات"، أن المعلمة في المرحلة الابتدائية تواصلت يوميًا مع طالباتها، عبر جروب "واتس آب" وقامت بشرح الدروس لهم عبر مقاطع فيديو وإعطاء الواجبات ومتابعة حلها داخل القروب.

وقال المكتب :"بادرت المعلمة فلحا فتال من ابتدائية هدبان بالتواصل في قروب أمهات طالبات صف ثاني ابتدائي الذي خصصته منذ بداية العام عن طريق الواتس آب للتواصل وقامت بإرسال مقاطع الفيديو التوضيحية وشرح ما يصعب على الطالبات فهمه وإعطاء واجبات ومتابعة حلها ونحن بدورنا نثمن هذه الجهود ونتقدم لها بوافر الشكر»".

وكانت وزارة التعليم قد فعّلت خدمة التعليم عن بُعد، بعد قرار تعليق الدراسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.