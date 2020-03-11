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مُعلمة ابتدائية تشرح لطالباتها الدروس وتعطيهم واجبات عبر "واتساب"

Time منذ 35 دقيقة
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مُعلمة ابتدائية تشرح لطالباتها الدروس وتعطيهم واجبات عبر "واتساب"

الرياض (صدى):
استمرارًا لجهود المعلمين والمعلمات في التواصل مع الطلاب والطالبات لشرح المناهج الدراسية لهم بعد تعليق الدراسة، فقد كانت المعلمة فلحال فتال الرويلي إحدى المعلمات اللائي تابعن الدروس مع طالباتهن.

وأعلن مكتب التعليم بمركز صوير في سكاكا "بنات"، أن المعلمة في المرحلة الابتدائية تواصلت يوميًا مع طالباتها، عبر جروب "واتس آب" وقامت بشرح الدروس لهم عبر مقاطع فيديو وإعطاء الواجبات ومتابعة حلها داخل القروب.

وقال المكتب :"بادرت المعلمة فلحا فتال من ابتدائية هدبان بالتواصل في قروب أمهات طالبات صف ثاني ابتدائي الذي خصصته منذ بداية العام عن طريق الواتس آب للتواصل وقامت بإرسال مقاطع الفيديو التوضيحية وشرح ما يصعب على الطالبات فهمه وإعطاء واجبات ومتابعة حلها ونحن بدورنا نثمن هذه الجهود ونتقدم لها بوافر الشكر»".

وكانت وزارة التعليم قد فعّلت خدمة التعليم عن بُعد، بعد قرار تعليق الدراسة لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

Time واتساب

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عزيزي ال BLUEDIAMOND أرجو منك ومن جميع الأخوة والأخوات أصحاب الردود،إحترام القبائل والعوائل والأسر،بعدم تخصيص الحالات الفردية،وإلصاقها بقبيلة أو عائلة أو أسرة، وتقبلوا تحياتي وتقديري،
ابومازن 2148
قال ايش قال فتاة هذي حراثه ماهي فتاة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
وانا أشكرك من كل قلبي يا غزال.. اللون بحد ذاته قنبله نووية
قندب
عندنا في السعودية احد المشاهير ب عترافه ١٢ مليون ريال في السنه والاخر ٥٠٠٠٠٠٠
واضح*** وصريح***
حماقة،مع إلتزام ديني بحماس..

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