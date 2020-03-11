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شاهد.. أمير الرياض يُعلق على مقطعه مع الأمير خالد الفيصل من فوق 24 ألف قدم

Time منذ 32 دقيقة
Views 1517
شاهد.. أمير الرياض يُعلق على مقطعه مع الأمير خالد الفيصل من فوق 24 ألف قدم

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وهو يتحدث عن الوطن والشباب والإخلاص في العمل، وذلك على ارتفاع 24 ألف قدم.

وأكد أمير الرياض، أن الوطن بحاجة إلى رؤى وأفكار الشباب لأنهم الأساس، مشيداً بما يتمتعون ويتميزون به من ثقة كاملة وعالية وكبيرة بأنفسهم وقدراتهم، إذ قال "الإنسان إذا وثق بنفسه سوف يحقق وينجز المستحيل".

وأضاف: "الله يعين العبد على تأدية الواجب إذا أخلص، وأتمنى أن أكون من المخلصين لديني ثم مليكي ووطني".

وأوضح أنه وخلال جولته على محافظات المنطقة، لمس أن المواطن أهم شيء، مضيفًا : " وتفاعل المواطنين مع المسؤول شيء رائع لمسته في كل المحافظات التي زرتها سواء الأعوام السابقة أو هذا العام".

وأشار إلى أنه لاحظ وجود فرقًا في المواطنين بعد جولاته الثانية لمحافظات المنطقة في تصرفاتهم وحياتهم وشخصيتهم، وخاصة الشباب، إذ لاحظ فيهم الثقة الكاملة بأنفسهم.

وأضاف للشباب:"أرجو لهم التوفيق وهذه المكتسبات لم تأتِ من فراغ وإنما جاءت من تركيز وإدراك وتوجه وأرجو ألا يغفلوا عن هذه الأمور؛ لأن هذا وطنهم وينتظر منهم الشيء الكثير، فنحن في حاجة إلى رؤاهم وأفكارهم، فهي الأساس والمنطلق لنا لتأدية هذا الدور الذي نقوم به، بإذن الله".

وأشار إلى المقطع الذين انتشر له عند مقابلته لأمير خالد الفيصل، قبل 33 عاماً، قائلًا: "عسير لا أنساها أبداً فهي بداية عملي في إمارات المناطق واكتسبت منها خبرة كبيرة سواء عملي مع الأمير خالد الفيصل، أو مع أبناء المنطقة عموماً؛ لأنهم فعلا رجال ويقومون بهذا الدور كاملاً".

وتابع: "أرجو الله أن أكون قد اكتسبت منهم ما هو مفيدٌ لي، مشيراً إلى أنه بعد تركه إمارة منطقة عسير عاد إلى زيارتها مرة واحدة فقط ولم تكن مدة طويلة متمنياً عودته مرة أخرى اليها ليلتقي أصدقاءه وزملاءه الذين عاشرهم في البداية".

جاء ذلك في حوار سموه، مع الإعلامي محمد الحربي؛ على ارتفاع 24 ألف قدم على هامش جولاته التي شملت 10 محافظات.

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عزيزي ال BLUEDIAMOND أرجو منك ومن جميع الأخوة والأخوات أصحاب الردود،إحترام القبائل والعوائل والأسر،بعدم تخصيص الحالات الفردية،وإلصاقها بقبيلة أو عائلة أو أسرة، وتقبلوا تحياتي وتقديري،
ابومازن 2148
قال ايش قال فتاة هذي حراثه ماهي فتاة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
وانا أشكرك من كل قلبي يا غزال.. اللون بحد ذاته قنبله نووية
قندب
عندنا في السعودية احد المشاهير ب عترافه ١٢ مليون ريال في السنه والاخر ٥٠٠٠٠٠٠
واضح*** وصريح***
حماقة،مع إلتزام ديني بحماس..

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