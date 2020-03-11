مكافآت مجزية تتخطي المليون ريال لمن يعثر على نسيم حبتور

الدمام (صدى):

أبدي والد المختطف السابق موسى الخنيزي، استعداده لدفع مكافأة مجزية لمن يساعد في العثور على المختطف نسيم حبتور.

واقترح إقامة لقاء تلفزيوني ثلاثي مع والد نسيم في قناة ”الإخبارية“، وذلك لمناشدة الحاضنين لنسيم وتقديم مكافآت للوصول إليه.

وأوضح محامي عائلة المختطف نسيم حبتور، الدكتور سعد بن شايع، أن الخنيري أبدى استعداده لإطلاق مبادرة تتضمن تقديم مكافأة لحاضني نسيم عن إبلاغهم عن أنفسهم بسرية تامة، وأخذ العفو لهم من الحق العام.

كما تضمنت مبادرة الخنيري تقديم مكافأة قدرها مليون ريال لمن يدل على نسيم بعد مضي مهلة محددة للحاضنين للرجوع للحق والتوبة مما فعلوا.

وقد لقى مقترح الخنيري تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن البعض استعداهم لتقديم مكافآت مالية أخرى لمن يساهم في العثور على مكان نسيم .