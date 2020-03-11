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مكافآت مجزية تتخطي المليون ريال لمن يعثر على نسيم حبتور

Time منذ 58 دقيقة
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مكافآت مجزية تتخطي المليون ريال لمن يعثر على نسيم حبتور

الدمام (صدى):
أبدي والد المختطف السابق موسى الخنيزي، استعداده لدفع مكافأة مجزية لمن يساعد في العثور على المختطف نسيم حبتور.

واقترح إقامة لقاء تلفزيوني ثلاثي مع والد نسيم في قناة ”الإخبارية“، وذلك لمناشدة الحاضنين لنسيم وتقديم مكافآت للوصول إليه.

وأوضح محامي عائلة المختطف نسيم حبتور، الدكتور سعد بن شايع، أن الخنيري أبدى استعداده لإطلاق مبادرة تتضمن تقديم مكافأة لحاضني نسيم عن إبلاغهم عن أنفسهم بسرية تامة، وأخذ العفو لهم من الحق العام.

كما تضمنت مبادرة الخنيري تقديم مكافأة قدرها مليون ريال لمن يدل على نسيم بعد مضي مهلة محددة للحاضنين للرجوع للحق والتوبة مما فعلوا.

وقد لقى مقترح الخنيري تفاعلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن البعض استعداهم لتقديم مكافآت مالية أخرى لمن يساهم في العثور على مكان نسيم .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عزيزي ال BLUEDIAMOND أرجو منك ومن جميع الأخوة والأخوات أصحاب الردود،إحترام القبائل والعوائل والأسر،بعدم تخصيص الحالات الفردية،وإلصاقها بقبيلة أو عائلة أو أسرة، وتقبلوا تحياتي وتقديري،
ابومازن 2148
قال ايش قال فتاة هذي حراثه ماهي فتاة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
وانا أشكرك من كل قلبي يا غزال.. اللون بحد ذاته قنبله نووية
قندب
عندنا في السعودية احد المشاهير ب عترافه ١٢ مليون ريال في السنه والاخر ٥٠٠٠٠٠٠
واضح*** وصريح***
حماقة،مع إلتزام ديني بحماس..

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