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"النيابة العامة" تحذر من عدم إفصاح المسافرين القادمين من الدول الموبوءة

Time منذ ساعة
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"النيابة العامة" تحذر من عدم إفصاح المسافرين القادمين من الدول الموبوءة

الرياض (صدى):
حذرت النيابة العامة اليوم الأربعاء من عدم إفصاح المسافرين القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا ، مؤكدة أنه يعرض للمسائلة النظامية .

وأكدت النيابة العامة أن المادة الـ 18 باللوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية توصي بإستعراض سجل السفر في المناطق الموبؤة ومراجعة أدلة الفحص الطبي واشتراط التطعيم ووضع المشتبه في إصابته تحت الملاحظة مع القيام بعزله عند الضرورة .

كما يحق للدولة رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمصابين لإقليمها وإجراء فخص للقادمين من المناطق الموبؤة وفرض قيود على خروجهم .

وأفادت النيابة العامة أنه وفقاً للمادة 33 ، يجوز للدولة أن تشترط على المسافر العائد او المغادر تقديم المعلومات عن وجهة السفر وخط الرحلة والفحص الطبي وغيرها من التدابير الوقائية .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
عزيزي ال BLUEDIAMOND أرجو منك ومن جميع الأخوة والأخوات أصحاب الردود،إحترام القبائل والعوائل والأسر،بعدم تخصيص الحالات الفردية،وإلصاقها بقبيلة أو عائلة أو أسرة، وتقبلوا تحياتي وتقديري،
ابومازن 2148
قال ايش قال فتاة هذي حراثه ماهي فتاة
ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
وانا أشكرك من كل قلبي يا غزال.. اللون بحد ذاته قنبله نووية
قندب
عندنا في السعودية احد المشاهير ب عترافه ١٢ مليون ريال في السنه والاخر ٥٠٠٠٠٠٠
واضح*** وصريح***
حماقة،مع إلتزام ديني بحماس..

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