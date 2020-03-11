"النيابة العامة" تحذر من عدم إفصاح المسافرين القادمين من الدول الموبوءة

الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة اليوم الأربعاء من عدم إفصاح المسافرين القادمين من الدول الموبوءة بفيروس كورونا ، مؤكدة أنه يعرض للمسائلة النظامية .

وأكدت النيابة العامة أن المادة الـ 18 باللوائح الصحية الدولية لعام 2005 الصادرة عن منظمة الصحة العالمية توصي بإستعراض سجل السفر في المناطق الموبؤة ومراجعة أدلة الفحص الطبي واشتراط التطعيم ووضع المشتبه في إصابته تحت الملاحظة مع القيام بعزله عند الضرورة .

كما يحق للدولة رفض دخول الأشخاص المشتبه في إصابتهم والمصابين لإقليمها وإجراء فخص للقادمين من المناطق الموبؤة وفرض قيود على خروجهم .

وأفادت النيابة العامة أنه وفقاً للمادة 33 ، يجوز للدولة أن تشترط على المسافر العائد او المغادر تقديم المعلومات عن وجهة السفر وخط الرحلة والفحص الطبي وغيرها من التدابير الوقائية .