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7 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تعرض للمسائلة النظامية

Time منذ 8 دقائق
Views 1151
7 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تعرض للمسائلة النظامية

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأربعاء عن مخالفات التهرب الزكوي والضريبي في ضريبة القيمة المضافة والتي تعرض مرتكبها للمسائلة النظامية .

وأوضحت "الزكاه والدخل " تلك المخالفات كالتالي :

1- عدم التسجيل في الهيئة العامة للزكاه والدخل في حال كان المكلف خاضعاً للتسجيل حسب الأنظمة واللوائح .

2- عدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعامة في المقر الرئيسي والفروع .

3- عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية .

4- عدم إصدار فواتير ضريبية .

5- قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة .

6- تحصيل الضريبة بنسبة أعلى أو أقل من 5 % .

7- التهرب الضريبي عن طريق :

- تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد .

- إخفاء الدفاتر ، والسجلات ، والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

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