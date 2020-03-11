7 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تعرض للمسائلة النظامية

الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الأربعاء عن مخالفات التهرب الزكوي والضريبي في ضريبة القيمة المضافة والتي تعرض مرتكبها للمسائلة النظامية .

وأوضحت "الزكاه والدخل " تلك المخالفات كالتالي :

1- عدم التسجيل في الهيئة العامة للزكاه والدخل في حال كان المكلف خاضعاً للتسجيل حسب الأنظمة واللوائح .

2- عدم عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة للعامة في المقر الرئيسي والفروع .

3- عدم حفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية .

4- عدم إصدار فواتير ضريبية .

5- قيام شخص غير مسجل بتحصيل الضريبة .

6- تحصيل الضريبة بنسبة أعلى أو أقل من 5 % .

7- التهرب الضريبي عن طريق :

- تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد .

- إخفاء الدفاتر ، والسجلات ، والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص .