calendar

«أبل» تتراجع وتنصح بتنظيف منتجاتها بالمناديل المعطرة بسبب «كورونا»

Time منذ 16 دقيقة
Views 1196
«أبل» تتراجع وتنصح بتنظيف منتجاتها بالمناديل المعطرة بسبب «كورونا»

وكالات (صدى):
أجرت شركة أبل تغييرات على صفحة الدعم الخاصة بها، وأضافت قسمًا جديدًا إليها يوضح "كيفية تنظيف منتجات أبل، وذلك ضمن اجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنه يمكن تنظيف هواتف أيفون، باستخدام مناديل التطهير، ومسح الأسطح الصلبة غير المسامية لمنتجات أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى، مع تجنب تنظيف أي فتحة، أو استخدام أي مواد تنظيف أخرى أو تعقيم لمسح المنتجات.

ونصحت الشركة أيضًا المستخدمين بالذهاب إلى مركز خدمة معتمد، في حالة دخول السائل إلى منتجات أبل، كما ذكرت الشركة أن "الأضرار الناجمة عن أي مواد سائلة غير مشمولة بضمان منتج أبل أو خطط حماية AppleCare.

وكانت الشركة قد طالبت عملائها لعدة مرات بعدم تنظيف أجهزة الأيفون بمناديل معطرة، إلا انها غيرت الأمر وسمحت بتعقيم الهواتف بسبب القلق من كورونا.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

أخر الأخبار

7 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تعرض للمسائلة النظامية
7 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تعرض للمسائلة النظامية
Time منذ 8 دقائق Views 1146
عاصفة ترابية تضرب طريق «المدينة - تبوك»
عاصفة ترابية تضرب طريق «المدينة - تبوك»
Time منذ 12 دقيقة Views 1165
بالصور.. إزالة إستراحات ومباسط عشوائية مخالفة في جبل النور
بالصور.. إزالة إستراحات ومباسط عشوائية مخالفة في جبل النور
Time منذ 13 دقيقة Views 1196
«أبل» تتراجع وتنصح بتنظيف منتجاتها بالمناديل المعطرة بسبب «كورونا»
«أبل» تتراجع وتنصح بتنظيف منتجاتها بالمناديل المعطرة بسبب «كورونا»
Time منذ 16 دقيقة Views 1196
بالصور.. هيونداي ترفع الستار عن «النترا 2021»
بالصور.. هيونداي ترفع الستار عن «النترا 2021»
Time منذ 16 دقيقة Views 1127
الجوازات توضح مدى إمكانية نقل خدمة العامل الوافد من منشأة إلى فرد
الجوازات توضح مدى إمكانية نقل خدمة العامل الوافد من منشأة إلى فرد
Time منذ 19 دقيقة Views 1314
إعلامي رياضي: الدوري ضاع من الهلال في الموسم الماضي بفعل فاعل
إعلامي رياضي: الدوري ضاع من الهلال في الموسم الماضي بفعل فاعل
Time منذ 22 دقيقة Views 1414
«العدل» : يمكن إجراء التبليغ الإلكتروني في أي وقت
«العدل» : يمكن إجراء التبليغ الإلكتروني في أي وقت
Time منذ 22 دقيقة Views 1260
بالفيديو.. الحوثيون يحولون المدارس لمراقص
بالفيديو.. الحوثيون يحولون المدارس لمراقص
Time منذ 23 دقيقة Views 1358
‏بالفيديو.. خطوات إضافة قنوات التعليم⁩ في أقل من 50 ثانية
‏بالفيديو.. خطوات إضافة قنوات التعليم⁩ في أقل من 50 ثانية
Time منذ 40 دقيقة Views 1560