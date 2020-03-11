«أبل» تتراجع وتنصح بتنظيف منتجاتها بالمناديل المعطرة بسبب «كورونا»

وكالات (صدى):

أجرت شركة أبل تغييرات على صفحة الدعم الخاصة بها، وأضافت قسمًا جديدًا إليها يوضح "كيفية تنظيف منتجات أبل، وذلك ضمن اجراءات منع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنه يمكن تنظيف هواتف أيفون، باستخدام مناديل التطهير، ومسح الأسطح الصلبة غير المسامية لمنتجات أبل بلطف، مثل الشاشة أو لوحة المفاتيح أو الأسطح الخارجية الأخرى، مع تجنب تنظيف أي فتحة، أو استخدام أي مواد تنظيف أخرى أو تعقيم لمسح المنتجات.

ونصحت الشركة أيضًا المستخدمين بالذهاب إلى مركز خدمة معتمد، في حالة دخول السائل إلى منتجات أبل، كما ذكرت الشركة أن "الأضرار الناجمة عن أي مواد سائلة غير مشمولة بضمان منتج أبل أو خطط حماية AppleCare.

وكانت الشركة قد طالبت عملائها لعدة مرات بعدم تنظيف أجهزة الأيفون بمناديل معطرة، إلا انها غيرت الأمر وسمحت بتعقيم الهواتف بسبب القلق من كورونا.