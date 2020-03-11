إعلامي رياضي: الدوري ضاع من الهلال في الموسم الماضي بفعل فاعل

نواف السالم (صدى):

أثار تأييد رئيس الهلال السابق الأمير محمد بن فيصل لرأي الإعلامي الرياضي عبد الكريم الجاسر والذي أكد أن الدوري ضاع من الهلال العام الماضي بفعل فاعل الجدل بين الوسط الرياضي والجمهور .

وقال "الجاسر " في تغريدة له : الهلال في الموسم الماضي لم يفرط في الدوري بسبب التخدير او التخاذل او الثقة.. بل فرط لانه أجبر على ذلك بفعل فاعل..فأبعد مدربه ورئيسه..وغاب لاعبوه المهمين عن المباريات الحاسمه..وارتكبت ضده اخطاء تحكيمية فاضحة..وضغطت مبارياته لإرهاق لاعبيه..وتخاذل مدربه البديل لإسقاطه..فلا للتخويف .

وأضاف : شعروا أن الهلال بات قريباً من الدوري..وان فريقهم ابتعد..فبدأوا في التخبط..فهناك من يطالب بإلغاء الدوري..وآخر بالمربع الذهبي..وثالث محاولاً اللعب على الحبلين..لمعلوماتكم: لاعبوا الهلال تعودوا على تجاوز الخصوم في الملعب وعدم الإلتفات لمايحدث خارجه..والتاريخ خير شاهد لاتأثير لكم.

وقام رئيس الهلال السابق بالإعجاب برأي "الجاسر " ليؤكد تأييده بأن خسارة الهلال الموسم الماضي كانت مقصودة وبفعل فاعل ما زاد من الجدل حول الأخطاء التحكيمية التي ظلمت الهلال وتغييب لاعبيه عن المباريات وضغطها وغيرها من التصرفات التي أضاعت الدوري من الزعيم .