تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
نسخة
متجاوبة
الحاسوب
الجوال
اتصل بنا
اعلن لدينا
الأعداد السابقة للصحيفة
الموقع تحت الصيانة والتطوير. نعتذر عن الأخطاء التي قد تواجه زوارنا الكرام في هذه الفترة الانتقالية.
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
الرئيسية
الأخبار
"الشورى" يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور
منذ 56 دقيقة
1391
الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام المجلس.
واتساب
فيسبوك
تويتر
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك
أخر الأخبار
7 مخالفات لضريبة القيمة المضافة تعرض للمسائلة النظامية
منذ 7 دقائق
1141
عاصفة ترابية تضرب طريق «المدينة - تبوك»
منذ 11 دقيقة
1165
بالصور.. إزالة إستراحات ومباسط عشوائية مخالفة في جبل النور
منذ 12 دقيقة
1194
«أبل» تتراجع وتنصح بتنظيف منتجاتها بالمناديل المعطرة بسبب «كورونا»
منذ 15 دقيقة
1193
بالصور.. هيونداي ترفع الستار عن «النترا 2021»
منذ 15 دقيقة
1122
الجوازات توضح مدى إمكانية نقل خدمة العامل الوافد من منشأة إلى فرد
منذ 18 دقيقة
1303
إعلامي رياضي: الدوري ضاع من الهلال في الموسم الماضي بفعل فاعل
منذ 21 دقيقة
1411
«العدل» : يمكن إجراء التبليغ الإلكتروني في أي وقت
منذ 21 دقيقة
1255
بالفيديو.. الحوثيون يحولون المدارس لمراقص
منذ 22 دقيقة
1350
بالفيديو.. خطوات إضافة قنوات التعليم في أقل من 50 ثانية
منذ 39 دقيقة
1552