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"الشورى" يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

Time منذ 56 دقيقة
Views 1391
"الشورى" يوافق على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور

الرياض (صدى):
وافق مجلس الشورى على هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور المعاد للمجلس استناداً للمادة 17 من نظام المجلس.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

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