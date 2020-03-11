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«الشورى»‏ : إعادة النظر في قرار خطة التنمية العاشرة

Time منذ ساعة
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«الشورى»‏ : إعادة النظر في قرار خطة التنمية العاشرة

الرياض (صدى):
قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة، بشأن إعادة النظر في قرار مجلس الشورى رقم (126/ 71) وتاريخ 26/ 2/ 1437هـ، بشأن خطة التنمية العاشرة؛ عملًا بالمادة (السابعة عشرة) من نظام المجلس.

وفي سياق متصل، أصدرت هيئة مجلس الشورى قرارها بالموافقة على إحالة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية قيرغيزستان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى إحالة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، مذكرة تعاون في مجال التقاعد، بين المؤسسة العامة للتقاعد في المملكة، والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان، وتقرير اللجنة المالية، بشأن مشروع اتفاق بين الهيئة العامة للجمارك في المملكة، والهيئة الاتحادية للجمارك في دولة الإمارات.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

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