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تعرف على مركز الأزمات والكوارث لمواجهة «كورونا» في المملكة

Time منذ ساعة
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تعرف على مركز الأزمات والكوارث لمواجهة «كورونا» في المملكة

الرياض (صدى):
يواصل مركز إدارة الأزمات والكوارث الصحية الوطني، جهوده لتنفيذ العديد من المهام ، للسيطرة على فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

ويعد المركز هو غرفة العمليات والتحكم في حالة الأزمات والكوارث، كما يشكّل نقطة التواصل الرسمية والسريعة بين الوزارة والقطاعات الحكومية الأخرى، كما أنه نقطة الإتصال بجميع الفروع للشؤون الصحية في جميع مناطق المملكة والتي ترتبط بجميع المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

ويتولى المركز الإشرافَ على متابعة ورصد جميع الأحداث الصحية التي تؤثر على صحة الأفراد، وقد تتسبب في إصابات جماعية بكل صورها إضافة إلى متابعة أداء المستشفيات والمناطق في التعامل معها ويتم تفعيل المركز لإدارة الأزمة في حال الاحتياج للدعم من مستوى أعلى والعمل على التنسيق الحكومي.

ويعمل المركز على معرفة أسبابها والعمل على منعها، وهذا أحد أهم أعمال مركز إدارة الأزمات والكوارث، حيث يتم إجراء حصر دوري للمخاطر في المنشآت الصحية وخارجها وإعداد التقارير الدورية لها، وإعداد خطط العمل لمنع حدوث الكوارث بسبب تلك المخاطر، والاستعداد للتعامل مع آثارها في حال وقوعها.

ويتيح المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية، التواصلَ مباشرة مع عشرين مركزًا في مناطق المملكة التي تتعامل مع الأحداث في كل منطقة صحية"، ويتم التصعيد للمركز الوطني في حال الحاجة للدعم، تحقيقًا لرؤية المملكة ٢٠٣٠ وتحديدًا الهدف الاستراتيجي الثالث "الحد من المخاطر الصحية".

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

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