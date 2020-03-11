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إغلاق جسر طريق الطائف مع طريق الملك خالد

Time منذ ساعة
Views 1701
إغلاق جسر طريق الطائف مع طريق الملك خالد

الطائف (صدى):
نوهت أمانة العاصمة المقدسة بإغلاق جسر طريق الطائف مع طريق الملك خالد مؤقتًا، نظراً لأعمال الصيانة القائمة بالجسر.

وأضافت أنه سيتم تحويل حركة سير المركبات من الطريق الرئيسي إلى الفرعي بنفس الإتجاه .

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

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