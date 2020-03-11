إغلاق جسر طريق الطائف مع طريق الملك خالد

الطائف (صدى):

نوهت أمانة العاصمة المقدسة بإغلاق جسر طريق الطائف مع طريق الملك خالد مؤقتًا، نظراً لأعمال الصيانة القائمة بالجسر.

وأضافت أنه سيتم تحويل حركة سير المركبات من الطريق الرئيسي إلى الفرعي بنفس الإتجاه .