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الحصيني: أجواء ممطرة تشهدها مناطق المملكة بدءً من يوم غد

Time منذ ساعتين
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الحصيني: أجواء ممطرة تشهدها مناطق المملكة بدءً من يوم غد

الرياض (صدى):
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، بأن تشهد المملكة ابتداءً من يوم غد حالة ممطرة على مناطق تبوك ثم الحدود الشمالية فالجوف ثم شمال المدينة المنورة مع أمطار على مرتفعات الباحة عسير والطائف وجازان.

وأضاف أن الأمطار ستمتد يوم الجمعة إلى مناطق المدينة المنورة وحائل وغرب القصيم فمكة المكرمة، إضافة إلى تبوك والجوف والشمالية، كما تمتد الأمطار يومي السبت والأحد إلى نواحي أجزاء من مناطق القصيم ثم الرياض بما فيها العاصمة ثم المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن تلك الأجواء ستكون في البداية شمال تلك المناطق ثم جنوبها مع استمرار الأمطار على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة، كما توقع أن تكون الأمطار متفاوتة من مكان إلى أخر ومن خفيفة إلى غزيرة وحبات برد.

ولفت إلى أن الحالة الممطرة يسبقها ويرافقها ارتفاع طفيف في الحرارة، فانخفاض ورياح مثيرة للأتربة على تلك المناطق، وفرصة تشكل عاصفة ترابية، بينما ستشهد الرياض العاصمة يوم الخميس فقط رياح متوسطة السرعة لا تمنع من التنزه أو المناسبات لكن يفضل الأبتعاد عن الأراضي الرملية وتحتاجون ظل عن أشعة الشمس في الظهيرة.

ونوه بأن المنطقة الشرقية فستكون الأجواء بها جيدة يومي الخميس والجمعة، أما باقي المناطق من لديه مناسبة في مكان مكشوف يحتاط الجمعة والسبت، كما نصح بتجنب الكشتة الخميس والجمعة والسبت لهذا الأسبوع على معظم المناطق.

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
جزاة الله كل خير
قوقاز
والله الجو هناك يجنن والهوا نقي
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياالله من العالم هدي قد إيش مرعوبه شافو مباشرة حالة قالو كرونا صايرين يشوفونها حنى في احلامهم
مع المرزوق🔬
أن يبقى اليمن على هذا الحال واسوء مستقبلا في صالح السعودية اليمن القوي تأثيره سيكون اقوى ، العراق واليمن الممزقين.سيكون تأثيرهم اضعف وهذا ظاهرة صحيه.
نجاة محمد
اشبكم تلخبطتم النصر بيلعب مع ابها و الهلال مع ضمك

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