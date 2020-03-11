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أسماء المرشحين مبدئيًا على وظائف «الدفاع المدني»

Time منذ 14 دقيقة
Views 1320
أسماء المرشحين مبدئيًا على وظائف «الدفاع المدني»

سعيد العجل (صدى):
تعلن المديرية العامة للدفاع المدني أسماء المرشحين مبدئيا على وظائفها الصحية المعلنة بتاريخ 29/6/1441هـ والمتقدمين عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وتود أن توضح المديرية العامة للدفاع المدني أن الترشيح تم وفقاً لمعايير ونقاط المفاضلة المحددة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تشمل الدرجة العلمية والمعدل التراكمي وأقدمية التخرج .

كما أنه سيتم التواصل والتنسيق مع المرشحين عن طريق البريد الإلكتروني ورقم الجوال ، وذلك لتحديد موعد المطابقة والمقابلة الشخصية للمفاضلة في اختيار المرشح الأنسب ، مع العلم بأن المقابلة الشخصية لا تعني الترشيح النهائي وإنما لتحديد مدى ملائمة المرشح لشغل الوظيفة ، مع الإشارة إلى أن أسماء المرشحين النهائية ستعلن على موقعها الإلكتروني لاحقا .

وفي الوقت ذاته تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني بأنها دعت أكثر من متقدم لإجراء المقابلة الشخصية وفي حالة عدم اجتياز المقابلة سيتم استبعاد طلب المتقدم وترشيح الأعلى نقاطاً بشرط اجتياز المقابلة الشخصية وعلى المعلن أسمائهم عند المراجعة اصطحاب الوثائق التالية :

1- الهوية الوطنية مع نسخة منها .

2- وثيقة التخرج مع نسخة منها ، موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج .

3- شهادة الامتياز مع نسخة منها .

4- شهادة التصنيف وبطاقة التسجيل المهني سارية المفعول مع نسخة منها .

5- الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع نسخة منها .

6- 3 صور شخصية 3*4

كما تؤكد المديرية العامة للدفاع المدني أنه لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ، مؤكدة أن عدم مراجعة المتقدم خــــلال الفترة المحددة للمطابقة أو المقابلة الشخصية يعد عدولاً منه عن رغبته في التوظيف .

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أحدث التعليقات

saed
التعرق الزائد والرائحة الكريهة له علاقة بنوع الطعام الذي نتناوله .
جراح
لاعاد تدف ابيض واضبط وضعك يا مولد ااااش الاتهاد
جراح
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم الحمدلله على نعمة الاسلام
واضح*** وصريح***
يالطيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييف..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
الله يسكنهم مساكنهم

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